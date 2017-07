Helen Rammu: geid on olnud kogu aeg ja jäävad, mis seal ikka… (3)



Ridala vallavanem Helen Rammu. Foto: Urmas Lauri

Laupäeval toimus Tallinnas Pride’i geiparaad. Samal päeval teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) juht Mart Helme, et Eesti peamine probleem on rahvastiku vähenemine ja negatiivne iive ning selle taustal lubada korraldada seksuaalvähemuste üritusi, on küüniline ja pahatahtlik.

Mart Helme sõnul hoiab EKRE neist omavalitsustest, kus osutub sügisestel kohalikel valimistel edukaks, igasuguse homopropaganda eemal.

Suur-Haapsalu volikokku kandideeriva Keskerakonna nimekirjas kandideeriv Ridala vallavanem Helen Rammu ütles, et valimisliidus pole nad geiteemat seni veel arutanud. „Kuna see on tõstatatud, siis usun, et tulevikus arutame,“ ütles Rammu.

„Ise olen suhteliselt neutraalne,“ nentids Rammu. „Nad [geid] on olnud kogu aeg ja jäävad, mis seal ikka… Ärakeelamist ei saa olla, kindlasti mitte.“

Haapsalus pole seni geiparaade korraldatud, kuid mis saab siis, kui seltskond, kes korraldab oktoobris Rakveres LGBT filmifestivali, otsustab oma ettevõtmise tulevikus Haapsallu kolida? „Siis, kui on õige aeg, siis seda ka arutatakse,“ kinnitas Rammu.