Haapsalu tahab suurürituste ajaks vanalinna autodele sulgeda (1)

Kaire Reiljan

Suurüritusteaegse parkimiskorralduse parandamiseks plaanitakse Haapsalus kaardistada võimalikud parkimisalad, piirata suurürituste ajal autode pääsu vanalinna ja kasutada liikluse reguleerijaid.

Juuni lõpus istusid ühise laua taga Lääne maavalitsuse, Haapsalu linnavalitsuse ning politsei ja päästeameti ametnikud, et arutada, kuidas parandada suurüritusteaegset parkimiskorraldust Haapsalus.

Kokkusaamise peamine põhjus oli, et ürituste külastajad pargivad vanalinna kitsad tänavad nii umbe, et operatiivautod ei pääse vajadusel läbi. „Haapsalu vanalinnas on palju puumaju ja kui seal mingi õnnetus peaks juhtuma, ei pääse ka päästeautod õnnetuskohale,” ütles Läänemaa liikluskomisjoni esimees ja maavalitsuse ühistranspordi vaneminspektor Alar Tõnisson.

Tõnissoni sõnul sai viimaseks piisaks karikasse juuni alguses toimunud veinipäevad, mille ajal liinibussil polnud võimalik Lahe tänava kaudu Holmil asuvasse lõpp-peatusse pääseda ning sel ajal õppust pidav kaitseliit ei saanud oma rasketehnikat linnast välja viia.

Päästekorrapidaja Janno Osa sõnul oleks päästjatele abiks seegi, kui autojuhid peaksid kinni parkimist reguleerivatest märkidest. „Meie jaoks on kõige hullem, et ristmikud pargitakse kinni, päästeauto pööramisraadius on aga suur,” selgitas ta.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikmani sõnul tekib parkimisprobleem, kui üritusele saabub enam kui 4000 inimest. „4000 on kriitiline piir, kust alates tuleb eraldi parkimiskorda rakendada,” ütles ta.

Järgmine kriitilist piiri ületav üritus on juuli keskpaigas toimuv Ameerika autode kokkutulek, kuid seal tegeleb parkimisega korraldusmeeskond. Linnavalitsusel tuleb valmis olla aga juuli lõpus toimuvaks festivaliks Rock in Haapsalu.

Võimalikud variandid

Arutelul pakuti lahendusena välja mitmeid variante alates suvel Haapsalu vanalinnas parkimise tasuliseks muutmisest kuni liiklust takistavate autode äravedamiseni. Ükski neist poleks asjaosaliste sõnul aga hea lahendus.

Vikmani sõnul kuulub tasuta parkimine Haapsalu kuvandi juurde ja seda korda linn muutma ei hakka. „Samas, anarhiat ei saa ka lubada,” tõdes ta.

Ka liiklust takistavate autode äravedamine on asjaosaliste sõnul mõttetult keeruline – see eeldab vastavate määruste vastu võtmist, dokumentide täitmist, auto pildistamist jms, et auto omanik hiljem auto kahjustamise eest kahjunõuet ei saaks esitada.

Vikman pidas teostatavaks esmase lihtsama vahendina ristmike ja ülekäiguradade juurde kollaste parkimist keelavate joonte tõmbamist. Seda, et autojuhid kollastest joontest ka kinni peaks, peab kontrollima. Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann ütles, et osakonnas töötab vaid kaks inimest ja nemad seda kontrollida ei jõua. Ka politseil pole Läänemaa politseipealiku Andrei Taratuhini sõnul parkimise kontrollimiseks lisajõudusid võtta.

Autod vanalinnast eemale

Üldist heakskiitu leidis variant, et suurürituste ajal tuleks autod vanalinnast eemal hoida – Koidula-Kreutzwaldi tänava joonelt saaksid edasi sõita ainult vanalinna elanikud. See aga tähendab, et linnavalitsus peab välja mõlema korra, kuidas vanalinna elanike autosid võõrastest eristada. „Luba tuleks anda tingimusel, et inimene pargib auto oma kinnistul, mitte tänaval,” lisas Vikman.

Vikmani sõnul toimis näiteks üle-eestilise maakaitsepäeva puhul väga hästi variant, kus auto aknal olev eri värvi paber näitas, kes millisesse tsooni tohib sõita.

Ürituste külastajate tarvis tuleks aga kokku panna olemasolevate parklate ja parkimisalade kaart, mida üritused ka oma kodulehe kaudu jagada saaks.

Kaitseliidu Lääne maleva pealik Rasmus Lippur pakkus, et suurürituste ajal saaks parkimiseks kasutada Kiltsi lennuvälja, kuid see eeldaks ürituse korraldajailt bussi käikupanekut, mis rahvast lennuväljalt linna ja tagasi tooks. Vaksmanni tuleks teise võimaliku variandina kõne alla Rannarootsi keskuse parkla, kust inimestel on lihtsam linna pääseda kui lennuväljalt.

Suurüritusteaegne parkimiskorraldus eeldaks ka reguleerijaid, kes autosid õigesse kohta parkima suunaksid ja jagaksid infot vabadest parkimiskohtadest.

Vikmani sõnul ei saa eeldada, et reguleerijad tuleksid välja vabatahtlikuna, selle eest tasu saamata. Linnal aga napib maksmiseks raha. Vikman ütles, et suurüritused toovad linnavalitsusele kulu, mitte tulu. Tulu saavad pigem ettevõtjad – majutuse ja toitlustuse pakkujad.

„Mitmete ürituste korraldajad saavad linnalt selleks toetust. Kõne alla võiks tulla, et osa toetussummast kasutatakse hoopis reguleerijatele maksmiseks,” pakkus Vikman variandi välja.

Parkimisteemat arutatakse taas kahe nädala pärast, et olla valmis Rock in Haapsalu külaliste vastuvõtmiseks.