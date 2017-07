Parimad läänlased ümber Pühajärve jooksul

Endel Susi

Lauri Luik oli Pühajärve jooksul parim läänlane. Foto arhiiv

Järvejooksude sarja üks populaarsemaid, ümber Pühajärve jooks, toimus tänavu juba 36. korda. Distantsi pikkus sel künklikul trassil on 10,7 km. Lõpetajaid oli seekord 687, sealhulgas 271 õrnema sugupoole esindajat.

Võidu pälvis spordiklubi Prorunner esindaja Rauno Laumets ajaga 34.40, jättes selja taha mitu Eesti meistrivõistluste medaliomanikku pikamaajooksus. Heas hoos olid ka taliolümpiaks valmistuvad suusatajad, kellest 5 paremat tuli esimese 17 hulka.

Läänemaa parimana oli Läänemaa Kergejõustikuklubi esindaja Lauri Luik 22., saavutades M35 vanuseklassis 4. koha ajaga 39.04. Suurepärase jooksu tegi vanameister Agu Lehemaa, saades ajaks 40.59, mis andis üldjärjestuses 36., ja M40 klassis 5. koha. Samas vanuseklasis oli 27. Raimond Ojalill ajaga 46.36.

Naistest oli seekordki Läänemaa parim maakonna rekordiomanik naiste poolmaratonis Katrin Lehtpuu ajaga 46.35, mis naiste arvestuses andis 12. koha. Lehtpuu tunnistas, et oli mõnus võistlus, kuigi läänlastele on selliste tõusudega jooks veidi harjumatu. Tema järgmiseks suuremaks ettevõtmiseks jooksualal saab olema osalemine maratonidistantsil Tallinna sügisjooksul. Maratonijooksus kuulub maakonna rekord ajaga 3:31.47 Kaity-Marin Tiitmaale ja on püstitatud 2012. aastal. Maakonna rekordile Lehtpuu seekord veel ei mõtle, põhiline on distants läbida, sest nagu maratonijooksu praktika on näidanud, võib distantsil nii mõndagi juhtuda.

Paremuselt järgmine läänlanna Pühajärve jooksul oli Grete Lehemaa, saavutades naiste hulga 50. koha ajaga 54.33. Paremuselt 3. Läänemaa naine oli 14. aastane Nõva tüdruk Kaity-Liina Kallas, kes saavutas N16 klassis II koha ajaga 1:01.12.

Palve jooksjatele, palun registreerimisel märkida alati õige elukoht. Kust spordisõbrad võivad teada, et Harjumaa Viimsi valla registreeritud jooksja on hoopis läänlane.

