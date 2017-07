Virtsu peab juubelihõngulist merepäeva

Kaire Reiljan

Vana veoauto vuras Virtsus ringi juba eelmisel merepäeval. Foto Facebook/Virtsu arenguselts

Virtsus on täna aasta rahvarohkeim päev, sest käimas on Virtsu merepäev – seda juba viiekümnedat korda.

„Meil tuleb uhke värk – kuus kohvikut, kaks bändi ja mitu näitust,” ütles Virtsu arenguseltsi eestvedaja Jüri Mõniste.

Päeva esimese poole täidavad Virtsus laat, kohvikud ja lastele mõeldud tegevused. Laadale on Mõniste sõnul tulemas paarkümmend müüjat. „Riidemüüjate hulka oleme vähendanud ja rõhunud rohkem omaloomingu ja omatehtud asjade peale, olgu see siis omavalmistatud toit või käsitöö,” rääkis Mõniste.

Laada- ja kohvikumelu vahele saab nautida ka merelkäiku ja veoautoekskursiooni Virtsus. Merele viib Muhu meeste ehitatud Väinamere luup. „Neil endal tuleb Kuivastus Muhu väina regatt sisse, nii et kodus pole neil kohta olla, sellepärast nad siin ongi,” viskas Mõniste nalja.

Sadamasse, kust luup merele läheb, viib täistundidel Virtsu mõistalli juurest rahvast Rannarahva muuseumi vanaaegne buss. Samal ajal saab vana veoauto kastis ka Virtsu tuurile minna. Veoauto, mille kastis Mõniste rahvast Virtsuga tutvuma viib on sama, mis sõidutas Lihula pillimehi läinud nädalavahetusel Tallinnas laulupeorongkäigus.

Arhailisi sõiduvahendeid on laupäeval Virtsus veelgi, sest tõllakuuri ja Soosaare talukohviku vahel peab ühendust hobuvanker.

Kella 14 peetakse mõisatalli juures kolhoosipidu. „Tuleb pikk presiidiumilaud, kohal on kolhoosiesimees ja partorg, tulevad ka ministeeriumi inimesed,” kirjeldas Mõniste seda, mis toimuma hakkab. Presiidiumis istujatele jagatakse aukirju nagu see nõukogude ajal kombeks oli. Lihtrahvale pakub meelelahutust varieteeprogramm ja naaberraajoonist külla saabuv ansambel Matsiranna mustikad (pillimehed on tuntud ansamblist Metsik Lääs).

Kell 17 algab seltsimaja juurest merepäeva rongkäik. Rongkäigu ees sõidab veoautokastis ansambel Kukerpillid, kes seejärel pargis ka tantsuks mängivad. Mõniste sõnul tuleb tantsima minna kohe kui Kukerpillid laulu lahti löövad, sest ansambel peab Virtsust kiirustama järgmisele esinemisele. „Kukerpillid ütlesid alguses, et nad ei saagi tulla, sest päev juba kinni, aga kuna Virtsu kalur on neid väga paljus sponsoreerinud, siis leidsid ikka võimaluse,” rääkis Mõniste.

Peoõhtul pakutakse rahvale mitmesugust meelelahutust, autasustatakse heakorrakonkursi „Kaunis Virtsu 2017” parimaid ja päevase võrkpallivõistluse võitjaid.

Merepäeva lõpetab ansambel Tuberkuloited ja DJ Felix, kelle mängitud tantsumuusika kõlab kaugelt üle südaöö.

Virtsu merepäev on välja kasvanud nõukogudeaegsest kaluritepäeva tähistamisest. Kuigi kalendrisse jõudis kalurite päev alles 1968. aastal, peeti Virtsus esimene kalurite pidu juba aasta varem. Esilagu Virtsu kalurikolhoosi ja pärast liitumist Lääne Kaluri kaluritepäevast sai Mõniste sõnul nii populaarne ettevõtmine, et rahvast saabus bussidega kohale ka kaugemalt.

Pärast Eesti taasiseseisvumist sai kalurite päevast Virtsu merepäev ja viimased aastad on seda korraldanud Virtsu arenguselts.