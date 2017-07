Vormsilastel tuli Haapsalus paki järel käia

Kaire Reiljan

Vormsi postkontor oli mitu nädalat suletud. MEME VEISSON

Vormsi vallavalitsus pidi Haapsalus asuvast riigiasutusest saadetud pakile Haapsalu postkontorisse järele minema, sest Omniva pole saare postkontori töötajale puhkuse ajaks asendajat leidnud.

„Ma ei saagi aru, kas see ajab naerma või nutma,” ütles absurdse olukorra kohta Vormsi vallasekretär Valvi Sarapuu.

Vormsi postkontor on töötaja puhkuse tõttu suletud 22. juunist kuni selle nädala lõpuni. Lisaks Haapsalust Ehte tänavalt saadetud pakile, millele tuli Nurme tänaval asuvasse postkontorisse järele minna, on Vormsi vallavalitsusel probleem ka ametlike kirjade saatmisega.

Sarapuu sõnul oli vaja vallavalitsuse detailplaneeringu menetlemise tõttu välja saata enam kui 20 ametlikku kirja, sh ka Rootsi ja Saksamaale. Nende postitamiseks tuli Haapsallu tulla, sest saarelt ei saanud marke osta. „Hea, et meil vähemalt ümbrikke oli varutud,” ütles Sarapuu. Nii pandi kirjad ümbrikusse ja otsiti inimene, kes Haapsallu läks, margid ostis ja kirjad posti pani.

„See pole mitte ainult Vormsil nii, vaid kõikides maakohtades, kus veel postkontorid säilinud on,” ütles Sarapuu. „Hiljem on hea öelda, et küll saate hakkama ja saabki kontori kinni panna.”

Sarapuud härib kõige rohkem see, et Omniva ei püüagi saarel postkontori töötajale puhkuse ajaks asendust leida. „Pole ju raketiteadus, et Omniva võtaks regiooni peale tööle puhkuste asendaja, kes hommikul sõidaks kohale ja õhtul tagasi,” ütles ta. Sarapuu lisas, et enamasti on postkontorid maal avatud ainult mõni tund päevas ja isegi Vormsil saaks käia nii, et hommikul laevaga tulla ja lõuna ajal tagasi mandrile sõita.

Juulis on puhkuste tõttu suletud enamik maakonna postipunktidest ja -kontoritest. Lääne-Nigula valla neljast postipunktist või -kontorist on praegu avatud üks. Suvel pole ükski Läänemaa postkontoritest laupäeval avatud, laupäeviti saab postiteenust vaid Rõude ja Virtsu postipunktist.

Kui Vormsi postkontor oli suletud kaks ja pool nädalat, siis Paliveres ja Taeblas on postipunkt suletud kaks kuud, Nõval suure osa juulist ja peaaegu poole augustist.

„Eks tuleb siis vajadusel Haapsalus käia,” ütes Nõva valla arengu- ja planeeringuspetsialist Aivi Heinleht. „Töötaja puhkuse ajal võiks tema asemel keegi olla, aga otse kaebamas pole postiteenuse kättesaadavuse üle keegi käinud,” ütles ta.

Heinleht lisas, et õnneks on juuli tavaliselt vaiksem kuu, kus väga palju kirjasaatmist pole. „Tavaliselt ostame marke-ümbrikuid tagavaraks ja mõned asjad saab ka postiljoni kaudu korda ajada,” ütles ta.

Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv ütles, et puhkavate postitöötajate asemele on asendajaid püütud leida, kuid see pole õnnestunud. „Väikeste piirkondade puhul on üsna levinud, et asendajaid pole võtta,” ütles Kaiv.

Kaivi sõnul annab Omniva endast parima, et samal ajal ühes piirkonnas kõik postiasutused korraga kinni poleks. „Kuid partneritele me seda ettekirjutusena anda ei saa,” ütles Kaiv.

Kõige pikemalt on postiteenus suvel häiritud kohtades, kus peetakse postipunkti näiteks kohalikus raamatukogus vm. „Nii nagu Omniva töötajad, tahavad ka meie partnerid Eesti lühikese suve jooksul puhata. Teenuste kasutatavus on suvel väiksem ja postiasutustest tuntakse vähem puudust,” ütles Kaiv.

Ajal, kui postipunkt on suletud, saadetakse kirjad-pakid lähimasse postkontorisse. Kaiv ütles, et automaatselt lähedalasuva postiasutuse kirju ja pakke postipunktidesse ümber ei suunata, sest see võib postipunkti üle koormata. Neile, kes soovivad ka suvekuudel postiasju ajada, kuid kelle lähim postkontor või postipunkt on kinni, soovitab Kaiv teenused tellida kirjakandja vahendusel. Selleks tuleb Omniva klienditelefonile helistada. „Ajal, mil kohalik postipunkt on suletud, on see teenus inimesele tasuta,” lisas Kaiv.