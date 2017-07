Toomi sõnul lubati talle ligipääsu otsustamisele

BNS

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom (pildil) ütles, et loobus oma valimisnimekirja tegemisest Tallinnas, kuna talle lubati erakonnas paremat ligipääsu infole ja otsustamisele ning samas kavatseb ta endiselt üleval hoida tema valijatele olulisi teemasid.

“Ma osalen nendel kosoolekutel, kus langetatakse erakonna-sisesed otsused,” ütles Toom reedel vastuseks BNS-i küsimusele, mida talle pakuti.

“Ja mitte ainut mina, aga ka Tallinna linnaosade esinumbrid on tulevikus Tallinna Keskerakonna nõukogu liikmed,” lisas Toom. “Sest kui lähed niiöelda peibutuspardina valimistele, siis sul peab olema mehhanism, kuidas tagad oma lubaduste täitmise. Kui lihtsalt tood hääled ja lähed minema, siis see pole aus valijate suhtes,” selgitas Toom, kes on Keskerakonna esinumber Põhja-Tallinna linnaosas. Toom tunnistas, et kuigi ta kandideerib valimistel, siis Euroopa Parlamendist ta lahkuda ei kavatse.

Samas andis ta mõista, et ei kavatse loobuda ka laiemate poliitiliste, peamiselt venekeelseid Eesti elanikke puudutavate küsimuste käsitlemisest.

“Me hoiame väga selgelt üleval need teemad, mille pinnalt meid valitakse ja meid usutakse. Me ei unusta ära neid lubadusi, mis olid alati kõlanud ja mis nagu hajusid kui me jõudsime koalitsiooni,” rõhutas Keskerakonna juhatuse liige Toom.

Toom teatas reedel, et loobus oma algsest plaanist minna Keskerakonnast eraldi nimekirjaga kohalike omavalitsuste volikogude valimistele Tallinnas.