Muhu väina juubeliregatt sai pidulikult avatud

Kaire Reiljan

60. Muhu väina regatt sai täna õhtul Haapsalu kõlakoja juures puhkpillimuusika ja pidukõnede saatel ametlikult ja pidulikult avatud.

Esimest korda Muhu väina regati ajaloos Haapsalus ei peetud avaüritust sadamas, vaid purjetajad marssisid uhkes rongkäigus mööda Promenaadi kuursaali juurde. Selleks oli ka põhjust, sest lisaks sellele, et tegemist juubeliregatiga, on tänavune Muhu väina regatt ka rekordiline – osa võtab 144 jahti 5 riigist.

Tallinna Kalevi jahtklubi kommodoori Kalev Vapperi sõnul osaleb tänavusel regatil viis naiskaptenit ja kaks paatkonda koosnevad ainult naistest.

Aplausiga tervitasid purjetajad Aime Kersi ja Ülo Vooglaidu, kes võtsid osa kõige esimesest Muhu väina regatist marsruudil Riiast Haapsallu.. „Mõelda vaid, see oli 60 aastat tagasi. Meil oli Aimega au olla nende hulgas, kes purjetasid regati läbi ja õnneks on kõik või peaaegu kõik sellest sõidust ka meeles,” ütles Vooglaid. Tema sõnul on Muhu väina regatt peaaegu nagu palverännak, mis puhastab ja vaimustab.

Vooglaid lisas, et ega purejatmises ju midagi keerulist pole – lähed merele ja tõmbad purje üles, kuid selleks, et kiiresti sõita, sellest ei piisa. „Kõige kiiremini läheb siis kui kõik on õigesti ja täpselt. Aga tead sa siis alati, mis on kõik ja pead sa siis alati meeles, mis on täpselt,” rääkis ta.

Kalev Vapperi sõnul on Vooglaid lubanud ka sel korral vähemalt ühe etapi regatil kaasa sõita.

Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein rõhutas oma tervituskõnes Muhu väina regati, kui Eesti vanima ja suurima purjetamisvõistluse olulisust ning mõju purjetamise kui ala arengusse.

„Vett paati ja klaasi!”, „Mast maha!”, „Head tuult!” – kõlasid tervitajate soovid regatist osavõtjatele. Muhu väina regati esimene start on homme kl 14, mil jahid võtavad suuna Kuivastusse.

Fotod Arvo Tarmula