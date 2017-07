Lääne Elu paberleht laupäeval, 8. juulil

Kaire Reiljan

Karilaid palus Yana Toomi käest vabandust

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Lääne Elule, et vabandas Yana Toomi ees ja seetõttu loobus Toom eraldi nimekirjast ning jäi erakonda. Yana Toom ütles Lääne Elule, et päris nii see siiski polnud. Toom kinnitas, et vestles Karilaiuga telefonitsi, ja leidis, et on kohane, kui Karilaid temalt avalikult vabandust palub. Toom andis Karilaiule selleks kaks tundi aega. „Aga kindlasti ei ole Karilaiu avalik vabandus põhjus, mis teist nimekirja ei tulnud. Jaanus Karilaid hindab end kõvasti üle,” ütles Toom.

Saueaugul tuleb naiste suvi

Kolmapäeval oli Saueaugul nii vaikne, sest teatrisuve nähtava alguseni on kaks ja pool nädalat. Gertrud Larssoni „Me olime kodutütred” esietendub 22. juulil. Sel nädalavahetusel on teatritalus Riina Kasterpalu ja Katri Ristali retriit naistele rhk lihtsamalt Saueaugul tuleb laager naistele.