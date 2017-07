Kiirkäija Ruslan Sergatšjov soovib saada Eesti meistriks

Endel Susi

Rakveres Eesti noorte meistrivõistlustel käis Ruslan Sergatšjov 5. juuli uueks Eesti A-klassi tipptulemuseks 5000 m kiirkäimises 22.04,19. Eelmine rekord kuulus viljandlasele Rainis Saarele ajaga 22.10,0 ja oli püstitatud 18. augustil 1985.

Sergatšjovi tulemus ületab maakonna rekordid nii A- kui juunioride klassis. Varem kuulusid need vabariigi parematele noortele kiirkäijatele Läänemaa Kergejõustikuklubist Toivo Kaerale ja Risko Nogelaisele ning oli püstitatud vastavalt 1999. ja 2007. aastal.

Treener Mihhail Jutkin ütles, et Sergatšjov suutis väga täpselt täita ülesannet, käia iga kilomeeter ajaga 4.25. Järgmine eesmärk on käia Eesti meistrivõistlustel 10 000 m ajaga 46.00.

Maakonna juunioride rekord sel alal kuulub Risko Nogelaise nimele ajaga 45.53,2. Selle ületamine oleks muidugi boonus, kuid põhiline eesmärk on anda kõva lahing 30 kordsele Eesti meistrile Lauri Lelumehele ja võita Eesti täiskasvanute meistritiitel. Lelumehe isiklik rekord on nii kõva kui 42.55,8, kuid see on püstitatud juba 10 aastat tagasi. Praegune Lelumehe vorm pole enam endine. Vanust ka piisavalt- 39.

Sergatšjov esindas esmakordselt Eesti täiskasvanuid Balti matšil 11. juuni Valmieras. Ta oli siis ainult 17aastane, kuid sellele vaatamata oli Eesti võistkonna parim meeskäija, tuues võistkonnale kolmanda koha punktid. Eesti meistrivõistlustelt täiskasvanutele on Sergatšjovi kontol üks hõbe- ja kolm pronksmedalit.

Ka õppimises on Sergatšjov olnud tubli, lõpetades Nikolai kooli 9 klassi 8 aastaga. Praegu omandab keskharidust Tallinnas ehituse erialal.