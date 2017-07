Uus näitus: kahe kunstniku ühine mõte linnagaleriis

Kaire Reiljan

Haapsalu linnagaleriis kolmapäeval avatud näitus “Mõtte jõud” pole klassikalises mõttes ühisnähitus, kus eksponeeritud mitme kunstniku tööd, vaid sedapuhku on kunstnikud Mariliis Oksaar ja Tõnis Kenkmaa välja toonud ühiselt sündinud graafika.

Mariliis Oksaar ja Tõnis Kenkmaa peidavad end ühise signatuuri Prints by TM all ja kunstnikepaari sõnul on nende looming läbi ja lõhki ühistöö. „Protsess näeb välja nii, et alustame koos ja siis hakkab asi kulgema: arvutis on fail lahti ja käimegi kordamööda – üks teeb natuke, siis teine,” kirjeldas Mariliis Oksaar loomingulist protsessi. „See on selline mõtte põrgatamine, kuni lõpuks tuleb tulemus,” lisas ta.

Need, keda linnagaleriis vahepeal eksponeeritud installatsioonid ja moodsad lähenemised kunstile on ära hirmutanud, võivad nüüd rõõmustada: „Mõtte jõud” on üks nii klassikaline graafikanäitus, kui üldse olla saab: palju pilte, puhtad must-valged toonid, klassikalised tehnikad nagu ofort, linoollõige, siiditrükk jne.

Kunstnikud tunnistasid, et erinevalt värviküllasest maalist on just must-valge graafika see, mis neid võlub, sest mustvalge graafika lihtsustab tekkinud stseenide kirjeldamist ja aitab niimoodi keskenduda kujundite kõikvõimalikele tähendustele.

Fotod Arvo Tarmula