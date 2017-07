Haapsalu Linnavalitsuse teade

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 5.07.2017 istungil korraldusega nr 410 vastu Sadama tn 22, 22a, 24, 24a kruntide detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavandatud liita Sadama tn 22, 22a, 24 ja 24a krundid. Planeeritavale 8138 m² suuruse pindalaga ärimaakrundile on kavandatud ehitusõigus suurima hoonete ehitisealuse pinnaga 3400 m², suurima korruselisusega 3, suurima lubatud kõrgusega 11,0 m. Hoonestatud krundil on planeeritud olemasoleva kahekorruselise hotelli lammutamine ja uue 1-2-3korruselise restorani-, spaa- ja hotellikompleksi ehitamine plokeeritult säilitatava ja rekonstrueeritava Pelzeri villaga.

Kaldaäärne ala peab olema avatud kasutusega. Normidekohane parkimine on lahendatud krundisiseselt. Planeeritud on 70 parkimiskohta. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised lahendused.

Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitseala kaitsevööndis. Detailplaneeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut ja suurendada lubatud korruselisust kolme korruseni.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.-19.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 5.07.2017 istungil korraldusega nr 407 vastu Rüütli 8a, Promenaadi 18, Väike-Mere 7, Rüütli põik lõigu 1 ja 2 kruntide detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavandatud kruntide piiride muutmine, nii et planeeritud Rüütli põigu tänavalt saavad juurdepääsud Rüütli 8, 8a, Promenaadi 18 ja Väike-Mere 7 krundid. Promenaadi 16 saab juurdepääsu J. Poska tänavalt. Planeeritud on abihoonete asukohad ja ehitustingimused. Planeeringuga on lahendatud sademevete ärajuhtimine Väike-Mere tänaval asuvasse sademevete kanalisatsioonitorustikku. Parkimine on lahendatud elamukruntidel.

Planeeritav ala asub Haapsalu muinsuskaitsealal. Detailplaneeringu koosseisu on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Detailplaneering vastab linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.-5.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

(www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 5.07.2017 istungil korraldusega nr 411 vastu Lihula mnt 22, 22b kruntide detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavandatud Lihula mnt 22 ja 22b kruntide liitmine. Tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega hoonestatud krundile, pindalaga 23883 m², on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused uue tootmishoone ehitamiseks ning olemasolevate hoonete omavaheliseks liitmiseks. Lubatud suurimat hoonete ehitisealust pinda on suurendatud 2110 m² võrra. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 8,5 m. Hoonete arv krundil on 8. Planeeritud on täiendavad parkimiskohad (kokku 63 kohta), laoplatsid.

Detailplaneering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.-5.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

(www.haapsalu.ee).

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 5.07.2017 istungil korraldusega nr 412 vastu Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu.

Planeeringu eesmärk on planeerida Haapsalu uue põhikooli ehitamiseks krunt (muudetakse linnale kuuluvate kruntide Lihula mnt 10b, 10d, 12 piire) ja määrata krundile ehitusõigus ning arhitektuursed hoonestustingimused.

Põhikooli uus hoone on planeeritud Lihula mnt 12 krundile, pindalaga 13794 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa. Krundi pinda on suurendatud 1509 m² võrra Lihula mnt 10b krundi arvel. Olemasolev Haapsalu Nikolai kooli hoone on planeeritud lammutada. Planeeringuga on määratud Lihula mnt 12 krundi ehitusõigus 2-3korruselise koolihoone püstitamiseks. Suurim hoonete ehitisealune pind on 5100 m², hoonete suurim kõrgus 15,5 m. Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks korraldatakse arhitektuurikonkurss.

Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised asukohad ja parkimine krundil (20 kohta). Parklate täiendavaks väljaehitamiseks (26 kohta) on suurendatud Lihula mnt 12 krundiga külgneva avaliku kasutusega transpordimaa krundi Lihula mnt 10d pindala (planeeritud pindala 2203 m²).

Mulla ja Staadioni tänavate staadionipoolsele küljele on kavandatud kergliiklustee.

Detailplaneering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 22.07.-5.08.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

(www.haapsalu.ee).