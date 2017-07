Yana Toom: ma ei näe põhjust Karilaiuga vaielda

Kaie Ilves

Yana Toom. Foto: yanatoom.ee

Keskerakond ei jõua kuidagi kokkuleppele, kas valimistele minnakse ühtse nimekirjaga. Erakonna juhatuse liige Yana Toom nõuab Edgar Savisaart Lasnamäel esinumbriks. Vastasel korral lubab ta teha oma valimisnimekirja, mis võib tähendada partei lõhenemist või hoopis uue (vene) erakonna loomist. Selgust lubati eelmise nädala lõpuks, kuid seda ei tulnud. Läbirääkimised jätkuvad.

"Toom eksib rängalt, kui arvab, et just tema kõnetab vene kogukonda," ütles Janaus Karilaid Lääne Elule antud intervjuus.

Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom, kuidas kommenteerite Jaanus Karilaiu etteheiteid?

Ükski mõistlik inimene ei ole võimeline tasakaalustama Karilaiu väljaütlemisi. Karilaid, võib-olla endale aru andmata, lõhestab erakonda. Ma ei näe mingit põhjust temaga vaielda. Kui mina tegutsen ja püüan tähelepanu võita erakonna tuleviku nimel, siis Karilaid võidab tähelepanu, kasutades selleks Yana Toomi.

Kas homseks saavad asjad selgeks?

On sada protsenti kindel, et mingi otsus sünnib. Ei ole aega ega ka mõtet sellega venitada.

Kui suur on võimalus, et tulete välja oma nimekirjaga?

Võimalused on fifty-fifty.

Kas leppimine on võimalik?

Mina personaalselt näen võimalust, aga küsimus ei ole ainult minus. See pole Yana Toomi personaalne jonn.

Mis on pingete kuhjumise tegelik põhjus?

Veel paar aastat tagasi oli erakond tasakaalus.Nüüd enam ei ole. Keskerakond liigub nagu ühiskondki suunas, kus üks survestab teist. Olen ka ise süüdi, oleksin pidanud inimestega, Jüri Ratasega varem rääkima, mitte lootma, et saadakse ise aru. Ükski mees ei ole telepaat.

Kas on võimalik, et loote oma erakonna?

Kui me oleme sunnitud lahkuma, siis muud võimalust ei ole.

Kas Edgar Savisaar tõesti kandideerib?

Ma siiralt usun, et see on tema soov. Kuidas läheb tegelikult, seda ei tea.

