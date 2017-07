Raivo Aeg kinnitas Tallinna meeriks kandideerimist

BNS

Raivo Aeg kandideeris riigikokku Läänemaalt. ARVO TARMULA

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Saaremaa piirkonna juhatusse kuuluva riigikogulase Raivo Aegi kinnitusel andis oma nõusoleku kandideerida sügisel kohalikel valimistel Tallinna linnapeaks, kirjutab Meie Maa.

“Mulle tehti ettepanek Tallinna linnapea kohale kandideerida,” kinnitas Aeg Meie Maale. Neljapäeval kogunev IRL-i Tallinna piirkonna juhatus peaks otsustama, kas toetab konsensuslikult Aegi kandidatuuri. “Sealt edasi tulevad juba järgmised otsused,” vastas Aeg ajakirjaniku küsimusele, kas ta kohalikel valimistel Saaremaa vallavolikokku ei pürgi. Teatavasti annab nii-öelda kahe tooli seadus riigikogulasele võimaluse ka volikogu liige olla.

Teisele küsimuse, kuidas mehe enda sisetunne ütleb – eelistada Saaremaal või Tallinnas kandideerimist, nimetas Aeg väga raskeks, et sellele vastata. “Üks asi on meeldimine ja emotsionaalne otsus, teine aga erakonna kohta pragmaatilistel kaalutlustel otsuse tegemine. Neljapäeval, reedel selgub kõik, siis saan lõplikult vastata. Praegu seda teha ei saa,” sõnas Aeg.

IRL-i endiste liidrite Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni erakonnast lahkumises ei näinud Aeg IRL-i madalseisu teket. “Ega reiting ei olnud ka siis kõrge, kui nad erakonnas olid. Reiting asus sama koha peal ja võib-olla ehk madalamalgi, kui seda viimaste näitajate põhjal. Seda ei saa siduda, et Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumise tulemusena oleks IRL-i reiting langenud,” rõhutas Aeg.

Kahe tuntud mehe erakonnast lahkumine teda enda edasise käekäigu pärast mõtlema ei ole pannud. “Mul ei ole mingit kõhedust. Reitingu teema tekkis just sel ajal, kui nad olid erakonna liidrid. Kui Tsahkna valiti IRL-i esimeheks, asus erakonna reiting 10 protsendi lähedal, tema lahkudes oli 4,” meenutas Aeg.

Ta loodab, et uus juhatus suudab parteil uuesti “noka püsti” tõmmata. Ühest erakonnast teise hüppamise kohta ütleb Aegi sisetunne ja arusaamine, et need, kes seda teinud, ei ole teises erakonnas teab mis positsiooni saavutanud. “Kui aastaid tagasi Keskerakond oma inimesi välja viskas ja nad teise erakonna otsisid, on teine teema, aga ilma nähtava põhjuseta üle hüpatakse pettumusest, ei pruugi uues erakonnas vastuvõtt avatud olla,” hindas Aeg.