Jaanus Karilaid: Yana Toom igatseb Reformierakonna kaissu (2)

Kaie Ilves

Jaanus Karilaid. ARVO TARMULA

Keskerakond ei jõua kuidagi kokkuleppele, kas valimistele minnakse ühtse nimekirjaga. Erakonna juhatuse liige Yana Toom nõuab Edgar Savisaart Lasnamäel esinumbriks. Vastasel korral lubab ta teha oma valimisnimekirja, mis võib tähendada partei lõhenemist või hoopis uue (vene) erakonna loomist. Selgust lubati eelmise nädala lõpuks, kuid seda ei tulnud. Läbirääkimised jätkuvad.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, kas homseks saab lõpuks selguse majja?

Ma arvan küll. Üks suur ja võimas erakond ei saa lubada sellisel jandil kesta.

Kuidas teie tekkinud olukorda iseloomustaksite?

Tegemist on tavalise poliitilise taidlusteatriga või kirgede tormiga, kus igaüks üritab oma nägu võimalikult nähtavale tuua. Keskerakond ei ole kunagi olnud vaikne vesi. Isiksuste pinnal vastuolusid on ennegi olnud. Seekordne on ehk kõige ohutum. Väga valus oli, kui lahkusid Liina Tõnisson ja Ain Seppik. Me tahame poliitikasse oma valdkonnas pädevaid, südametunnistusega ja teotahtelisi inimesi. Tõnisson oli seda kõike, samuti Seppik. Toomi ma nii kõrgelt ei hindaks. Mina tema käitumist heaks ei kiida. Igaüks võiks hakata pressikonverentsi andma ja nõudma, aga see ei ole hea toon. Seda ei ole võimalik tunnustada.

Kahju, et see kõik niimoodi avalikkuse ette rullus. Pingeid oleks saanud ka teisiti maandada, erakonna sees.

Kas vastuolud Yana Toomiga üldse on lahendatavad?

On, kui Toom tahab poliitikuna ellu jääda. Küllap saab ta sellest ka ise aru.

Kui tõenäoline see on, et Yana Toom koos oma poolehoidjatega siiski lahkub?

Mina ei pea seda tõenäoliseks. Kui keegi neist eraldub, siis nad isoleerivad ennast või saab nende mõju Eesti poliitikale olema olematu. Mina isiklikult sellist massimeedia kaudu väljapressimist rohkem ei taluks ja laseks Toomil vabalt minna. Organisatsiooni kultuurile annab see tugeva tagasilöögi, kui erakond lahendab sellisel viisil oma siseprobleeme. Poliitikat dikteerivad juhatus ja volikogu, mitte omade ootamatud diversioonid tiibadelt.

Toom võib luua oma erakonna. Vene erakonna.

Mul isiklikult poleks midagi selle vastu, aga see tähendaks tööd: otsida rahastajaid, liikmeid, panna paika ideoloogia. Ma ei pea seda tõenäoliseks. See aeg on möödas, et saaks tekkida etnilisel põhjal vene erakond, ja see on Edgar Savisaare Heraklese töö, et see oht on möödas.

Kui Yana Toom siiski lahkuks, kuidas see erakonda mõjutaks?

See annaks tagasilöögi ja tekitaks segadust, aga ma ei dramatiseeriks seda üle. Keskpikas perspektiivis täidaksime augu kiirelt. Omal ajal läks Deniss Boroditš, kes võttis kohalikel valimistel isegi rohkem hääli kui Yana Toom, üle 6000. Meil on pikk vene poliitikute pink: Mihhail Korb, Mihhail Stalnuhhin, Vladimir Velman, Mihhail Kõlvart, nooremast generatsioonist Maksim Volkov, väga andekas ja tugev vene poliitik, ja Olga Polienko.

Toom eksib rängalt, kui arvab, et just tema kõnetab vene kogukonda. Mul on vene sõpru ja kolleege, kes räägivad hoopis teist juttu. Eestlaste pühade märkide ärritamine on oluline ainult tema peas, see on kunstlikult loodud soovunelm, mis kõnetab palju väiksemat seltskonda, kui ta ise näidata üritab.

Mida Yana Toom täpselt nõuab? Juttu on olnud vaid Edgar Savisaare esinumbriks määramist Lasnamäel.

Ta on palunud, et nüansse ja detaile väga palju välja ei läheks. Ega seal väga palju sisulist ole, kui soovitakse rohkem arvestamist, rohkem kaasamist, mida iganes see siis tähendab, rohkem tähelepanu ja oma mõjuvõimu suurendamist erakonnas. Erakonnas on 15 000 inimest, võib-olla tulekski rohkem kaasata neid, mitte ainult Yana Toomi.

Mille üle täpsemalt esmaspäeval aru peeti?

Küsiti ametikohti, positsiooni nimekirjades.

Aga Edgar Savisaar Lasnamäel Keskerakonna esinumbriks ei saa?

Pole ühtegi märki, et tal üldse oleks selline soov. Savisaar ei ole nii nõrk inimene, et Yana Toom või keegi teine peaks tema eest midagi küsima. Savisaarele esinumbri küsimine on rohkem moe pärast. Jüri Ratas on temaga kohalike valimiste teemal korduvalt ja korduvalt rääkinud. Ta pole öelnud, et tahab tulla ja esinumber olla.

Linnaosade esinumbrid on paika pandud ja see vastus on ka Toomile antud. Esinumber on Mihhail Kõlvart.

Kas Savisaar tõepoolest kandideerib?

Mänguruumi seda teemat üleval hoida on septembri keskpaigani. Eks Yana Toom tema eestkõnelejana seda ka selle ajani teeb. Eks selleks ajaks teeb Savisaar lõpliku otsuse, sinnamaani on tal hea meel, kui räägitakse.

Mina isiklikult arvan, et ta ei kandideeri. Savisaar on poliitik, kes kui tuleb, siis tegema parimat tulemust, mis ei jää alla eelmisele ega ühelegi kandideerivale poliitilisele konkurendile, ka erakonna sees. Langeda kolmandaks või neljandaks ei ole talle omane. Kui nimetada kohalikke valimisi poliitikute olümpiamängudeks, siis peaks ta võtma kulla.

Kui ta tõepoolest kandideerib, siis ma loodan, et ta teeb seda oma loodud erakonnas. Mõned äärmuslased soovivad tema legendi turjal oma viimase liu teha. Loodetavasti näeb mees, kes elegantselt seljatas kunagi Interrinde, tervikpilti. Temas on nii palju riigimeest, et äärmusluse tõusu ta kindlasti ei soosi.

Kas olete ise Savisaarega viimasel ajal suhelnud?

Ei. Pärast Paide kongressi mitte. Savisaar võtab teatud asju liiga isiklikult. Inimesed ikka võtavad. Me kõik võtame.

Kas toonased vastuolud (Savisaare ja Ratase leer) on leevenenud?

Nii puhtakujulisi leere enam ei ole. Kongressi eel on piirjooned teravad. Kes tahab saada juhtorganitesse, hakata oma poliitilist tahet ellu viima. Leerid joonistuvad välja. Kui saabub argipäev, siis piirjooned hajuvad.

Kas praegused vastuolud pole Paide kongressi aegsete vastuolude jätk?

Mingil määral on need Paide kaotusevalu väljaelamise järellaine. Seda võib mõista, aga sellised kummalised jõuvõtted pole organisatsiooni kultuurile head.

Aga ikkagi – mis põhjusel Yana Toom seda kõike teeb?

See on osa tema reklaami- ja valimiskampaaniast. Kui küsida, miks Toom al-Assadiga ühe pildi peal on, miks ta poetab lause, et talle ei meeldi NATO vennad, mis kasu sellest on… See tekitab resonantsi, tekitab konfliktse hoiaku vene ja eesti kogukonnas. Ühele meeldib, teisi ärritab. Kes tekitab ärritust, see on olemas. Toom otsib oma poliitikale kütust lõhede võimendamisest ega talu keerulist meeskonnamängu. Talle meeldib algelisem lähenemine.

Kas kiidate sellised meetodid heaks?

On teemasid, mis on eesti inimestele pühad. Kui ikkagi öeldakse, et eesti keel ja rahvus sureb mingi aja pärast välja… Meie usume oma kestmajäämisesse, see on meie religioon. Kui keegi ütleb meile, et keel ei säili ja rahvust ei ole, siis pole see riigimehelik.

Selleks ongi poliitikud, kes lähevad parlamenti ja pakuvad välja lahendusi, kuidas keelt ja rahvust säilitada ja hoida. Küsimus on selles, kust jookseb väljaütlemiste piir. Mulle tundub, et Yana Toom on selle piiri ületanud. Sellisel viisil käitudes igatseb Toom Reformierakonna kaissu ja omal moel kangutada valitsust. Ka IRLiga koalitsiooni loomise ajal ülistas ta just Reformierakonda. Tema poliitiline DNA sobituvat rohkem Reformierakonna kui IRLiga.

Yana Toom on rääkinud uuest eetikakoodeksist, mis tuleks kehtestada. Mis koodeks see on?

Võib-olla tahab ta ise muutuda eetilisemaks. Võib-olla on ta aru saanud, et ta on tallanud eestlastele pühades paikades, kohtades, mis on meile väga tähtsad. Võib-olla on seda koodeksit talle endale vaja. Ma muud seletust ei oska leida.