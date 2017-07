Aleksander Kreegi mälestusvõistlustel näeb Lihulas Eesti tippe





Aleksander Kreek. WIKIPEDIA

Kümne päeva pärast, 16.juulil toimuvad Lihula staadionil järjekorras juba neljandad Aleksander Kreegi mälestusvõistlused.

Aleksander Kreek oli Lihulast pärit kuulitõuke Euroopa meister. Tiitli võitis ta 1938. aastal Pariisis. Lihulas toimuv kergejõustikuvõistlusel tulevad igal aastal kergejõustikusangarit mälestama tippkergejõustiklased üle vabariigi. Igal aastal on võistluse koosseis läinud esinduslikumaks ja igal aastal on parandatud ka tulemusi. Ka korraldajad on kuulitõukevõistlust iga suvega rikastanud. Eelmisel aastal tõukasid võistlustel esmakordselt naised, sellel aastal on aga programmis mitu uut ala. Suuremana ehk naiste ja meeste kettaheide. Lisaks tütarlaste ja poeglaste U16 vanusegrupi kuulitõuge, ning poeglaste U16 vanusegrupi kettaheide. Uus on ka see, et keegi pealtvaatajatest saab lisaks spordiemotsioonile hea õnne korral väärika loosiauhinna omanikuks.

Selle suvise võistluse teeb eriliseks aga võistluse toimumise aeg. Nimelt toimuvad Aleksander Kreegi mälestusvõistlustest nädal aega hiljem Tallinnas, Kadrioru staadionil, Eesti 100 kergejõustiku meistrivõistlused. Ja paljud heitjad-tõukajad on võtnud just Lihulas toimuva võistluse viimaseks meistrivõistluste eelseks jõuprooviks.

Võistlust veab peakohtunikuna Lihula Gümnaasiumi vilistlane, spordipedagoog Rein Aule. Kohtunikena tegutsevad aga õigusemõistjad üle Läänemaa.

Aleksander Kreek.

25.juuni 1914 Lihula vald, Käru Talu- 19.august 1977 Toronto, Kanada

Euroopa II meistrivõistlused kergejõustikus. Pariis. Kuulitõuge kuldmedal 15.83. Isiklik rekord 16.40

Aleksander Kreegi IV mälestusvõistlused:

12.30 Laste pallivise

12.30 Poiste U16 kettaheide

13.00 Tüdrukud U16, Poisid U16 kuulitõuge

14.00 Naiste, Meeste kuulitõuge

15.00 Naiste, Meeste kettaheide

Aleksander Kreegi mälestusvõistluste võitjad:

Mehed

2014: Fred Vali- 16.95

2015: Karl Koha- 17.10

2016: Karl Koha- 17.23- Lihula staadioni rekord

Naised

2016: Madli Rahuvarm- 12.36- Lihula staadioni rekord