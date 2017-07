Virtsu ilmajaam saab automaat-mõõteseadmed

Toimetanud Urmas Lauri

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluse osakonna asejuhataja Külli Loodla tutvustas uusi automaatseid ilmamõõtmise seadmeid, mis meenutavad oma väljanägemiselt igavaid kastikesi, kuid mis peidavad endas kallist ja täpset mõõtmistehnikat. Foto: Valdo Jahilo

Täna jõudis Soomest Keskkonnaagentuuri kohale esimene partii suuremast hankest, mille käigus saavad värsked automaat-mõõteseadmed 16 ilmavaatlus- ja hüdroloogiajaama. Täiendust saab ka Virtsu mõõtejaam.

Esimesest partiist saavad täiendust Pärnu, Ruhnu, Valga, Kunda, Virtsu, Pakri, Kunda, Särevere, Narva linna ja Kulgu mõõtejaamad.

Tegu on ilmavaatlusjaamade automatiseerimise ja sealse tehnika uuendamise protsessiga, et tagada kogutavate andmete järjepidev, töökindlam ja kvaliteetsem talletamine.

Saadetis sisaldas anemomeetreid, pluviomeetreid, püranomeetreid, tseilomeetreid, pürgeomeetreid ja mitmed teisi andureid, millega mõõdetakse õhu temperatuuri, õhu rõhku, vee temperatuuri, vee taset, tuule suunda, tuule kiirust, suhtelist õhuniiskust, sademete kogust, summaarset kiirgust, hajuskiirgust, ultraviolettkiirgust, päikesepaiste kestust, maapinna temperatuuri, pinnase temperatuuri, pilvekõrgust, ilmatüüpe.

„Kõik seadmed vananevad ning vajavad aeg-ajalt uuendamist. Hea meel on tõdeda, et meie lepingupartner Vaisala OÜ on maailmatasemel tegija, kelle seadmeid võib kohata mistahes maailma nurgas. See lisab meile kindlustunnet, et mõõdetavad andmed saavad korrektselt ning turvaliselt talletatud.“ kiitis Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala Soome partnereid.

Tegemist on ühe mahukama lepinguga projektis „Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks“, mida finantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.