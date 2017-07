Galerii: täna algav Haapsalu vanamuusikafestival on pühendatud reformatsioonile

Urmas Lauri

Täna õhtul algab Haapsalu toomkirikus 24. Haapsalu vanamuusikafestival. Tänavune festivalikava on seotud reformatsiooni viiesajanda aastapäevaga.

„Reformatsioon, selle mõtte ümber olen kava üles ehitanud küll,“ ütles festivali kunstiline juht Toomas Siitan.

Reformatsioon ja sellele järgnenud sajandeil oli Euroopas keeruline aeg, mil kirik oli lõhenenud ja samal ajal tuli end kaitsta türklaste pealetungi eest. Samas oli see ka aeg, mil loodi ka ilusat muusikat. „Muusika ja kunst lõid toona harmooniat,“ nentis Siitan. „Seda muusikat me oleme saanud väga erinevate nurkade alt sel aastal kavasse, see võiks tänast inimest ka kõnetada.“

Siitani sõnul on kõik festivalil üles astuvad kollektiivid head. Esile tõstis ta kolme külalisandamblit. „Reedel esinev Hispaania andambel La Grande Chapelle on maailma tippklassist kindlasti,“ nentis Siitan.

Laupäeval Toomkirikus üles astuv Supersonus esitab eksperimentaalset muusikat. „Supersonus pole oma suurt karjääri veel teinud, aga praegu salvestab ECM [sama plaadifirma all tegutseb ka Arvo Pärt] nende esimest plaati. Kui see ilmub, siis ei suuda ma neid enam osta,“ naeris Siitan.

Supersonuse kontsert on põnev helirännak. „Seal on ebatavalised pillid: nyckelharpa, eesti kannel, parmupill ja klavessiin. Lisaks maailma tippude hulka kuuluv ülemhelilaulu virtuoos Anna-Maria Hefele. Ja muidugi parmupilluvirtuoos Wolf Janscha, kes tuleb kohale mitmekümne pilliga.“ Jancha õpetab Siitani sõnul Viinis kõrgkooli tasemel parmupilli. „Olen kindel, et see on kõla poolest uudne etteaste.“

Hästi põnev on neljapäeval Toomkirikus esitatav kava. Umbes 20 inimest tuleb Poolast, esitavad Poola kuningatele 17.–18. sajandi meistrite poolt loodud muusikat. „Nad on Veneetsias õppinud, ei jää sealsetele tippudele millegi poolest alla,“ lausus Siitan.

Täna õhtul kell kaheksa Toomkirikus algaval kontserdil esitavad ansambel Studio Vocale ja Haapsalu festivali barokkorkester Toomas Siitani juhendamisel Bachi. „Hästi virtuoossed lood, kaks virtuoossed metsasarve mängimas,“ kirjeldas Siitan „Tõeline pidumuusika.“

Kokku on tänavusel Haapsalu vanamuusikafestivalil seitse kontserti.

Haapsalu XXIV vanamuusikafestival

5.-9. juuli

Kolmapäev, 5. juuli

Toomkirik

20:00 Bach & reformatsioon. Johann Sebastian Bach: Kantaat Gott, der Herr, ist Sonn und Schild, BWV 79; Kaks luterlikku missat, BWV 234, 233; Motett O Jesu Christ, meins Lebens Licht, BWV 118

Ansambel Studio Vocale, Haapsalu festivali barokkorkester. Dirigent Toomas Siitan

Neljapäev, 6. juuli

Toomkirik

20:00 Polona XVII / XVIII. Muusika Poola kuningatele 17.–18. sajandi meistritelt

Ensemble Simultaneo; Ensemble Silva Rerum arte. Dirigent Karol Kisiel

Reede, 7. juuli

Toomkirik

20:00 La Grande Chapelle. Victoria: Officium defunctorum (1605)

Reede, 7. juuli

Jaani kirik

23:00 Ansambel Floridante. Nuove Musiche. Maria Valdmaa (sopran); Meelis Orgse (barokkviiul); Saale Fischer (orel); Anna-Liisa Eller (kannel); Kristo Käo (teorb).

Laupäev, 8. juuli

Toomkirik

20:00 Taasavastatud barokk

Ansambel Supersonus: Marco Ambrosini (nyckelharpa); Eva-Maria Rusche (klavessiin); Anna-Liisa Eller (kannel); Anna-Maria Hefele (ülemhelilaul); Wolf Janscha (parmupillid)

Laupäev, 8. juuli

Jaani kirik

23:00 Imbi Tarum (klavessiin). Kolm B-d: Buxtehude, Böhm, Bach

Pühapäev, 9. juuli

Toomkirik

20:00 Venezia – München – Dresden. Mitmekoorilised vaimulikud kontserdid

Ansambel Studio Vocale; Haapsalu Festivali koor ja orkester. Dirigent Toomas Siitan

Fotod tänasest proovist. Fotod: Arvo Tarmula