Politsei: Haapsalus varastati krossimotikas, Nõval varastati majast toiduaineid

Vargus

4. juulil varastati Haapsalus Haava tänaval asuvast garaažist kaks krossimootorratast KTM. Vargusega tekitati varalist kahju 5065 eurot.

Omavoliline sissetung

4. juulil teatati politseile, et Nõva vallas asuvasse majja on sissemurtud. Sealt varastati toiduaineid. Kahju on selgitamisel.