Mall Nukke maalinäitus “Eesti mõisamaastikud” Lihula mõisas

Toimetanud Urmas Lauri

Mall Nukke. "Vaikelu Eesti ilmaga II" ja "Vaikelu Eesti ilmaga III". Foto: Haus Galerii

Alates 5. juulist kuni 5. augustini on Lihula mõisas avatud Mall Nukke maalinäitus „Eesti mõisamaastikud“, mis on uuenduslik osa kultuslikust kontserdisarjast „Eesti mõisad 2017“. 27. juulil kell 17, tund enne esimese kontserdi algust toimub mõisas ka näitust tutvustav ringkäik koos kunstnikuga. Maalide müügiga toetatakse kontserdisarja viimast toimumispaika ehk Hummuli mõisakooli.

Kõrgetasemeline ja elegantne kaasaegne eesti maalikunst ühendatud muusika, ajaloo ja arhitektuuriga – Haus Galerii kureerimisel eksponeeritakse Corelli Music’u korraldatud heategevusliku kontserdisarja „Eesti Mõisad 2017“ esimeses toimumispaigas ehk Lihula mõisas kunstnik Mall Nukke maale, sealhulgas värskelt valminud töid sarjast „Vaikelu Eesti Ilmaga“. Habrastes klaaskuulides peegelduvad mõisafassaadid ja nende ümber põimunud rahvusvärvides kangaribad jutustavad loo ühest etapist eesti rahva saatuse ja kultuuripärandi kujunemise teel, kogu näitus kõlab kokku nii voogavate vormidega härrastemajas ja mõisapargis kui kauni ja õrna barokkmuusikaga. Näituse teise osana on Mall Nukke figuratiivsed söejoonistused eksponeeritud ka Haus Galeriis Tallinnas.

Mall Nukke on Eesti Kunstiakadeemias omandanud graafiku magistrikraadi, kuid on kasutanud oma loomingus ka maali, kollaaži ja digitaalseid väljendusvahendeid. Personaalnäitustega esineb kunstnik alates 1991. aastast ning on Eesti Vabagraafikute Ühenduse, Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Maalikunstnike Liidu liige.

Haus Galerii esindab eesti kõrgetasemelist professionaalset kunsti olles alustanud kunstituru arendamist juba aastal 1997 ning panustades järjepidevalt kohaliku kunsti paremiku promotsiooni. Autorid, kellega galerii töötab, on tuntud nii kohalikul kunstimaastikul kui figureerivad ka rahvusvahelisel areenil. Kunstiklassika oksjonite kõrval on galerii korraldanud ka heategevuslikke oksjoneid.

Corelli Music’u heategev kontserdisari „Eesti mõisad“ on unikaalne kultuurinähtus, mis alates 1999. aastast igal suvel ühendab Jüri Kuuskemaa ajalootutvustuse, arhitektuuripärlid ja mõisate kuldajastu kauni muusika metseenlusega väikeste mõisakoolide ning -lastekodude heaks. Sari ühendab endiste aegade väärtused kaasaja kunstiinimeste loominguga 800-aastasel Maarjamaal. Sel suvel esinevad juubilar barokkansambel Corelli Consort ja särav noor metsosopran Tuuri Dede. „Eesti mõisad 2017“ toetab Hummuli mõisakooli laste loovuse arendamist.

Tänavused kontserdipaigad ja -ajad: