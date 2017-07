Haapsalus saab hambaravihüvitist kahe arsti juures (2)

Kaie Ilves

Hambaarst Monika Proosväli. URMAS LAURI

Juulist tasub haigekassa ravikindlustatud täiskasvanu hambaravi eest aastas kuni 30 eurot ja pensionärile kuni 85 eurot.

Hüvitist on võimalik kasutada vaid haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Läänemaal on seni lepingu sõlminud kaks Haapsalu hambaarsti: Monika Proosväli (Hammas OÜ) ja Ülle Siir (Dr. Siiri Hambaravi). Läänemaal tegutseb tosin hambaarsti.

„Sõlmisin lepingu, et patsientidele vastu tulla,” ütles Ülle Siir.

Kui ravikindlustatud täiskasvanule hüvitab haigekassa 30 eurot aastas, siis pensionärile 85 eurot aastas. „Pensionärile on see päris märkimisväärne summa,” märkis Siir. Murega, et pole võimalik hambaravi eest maksta, on Siir kokku puutunud, kuigi mitte eriti palju.

„Aga ma usun, et kindlasti tuleb rohkem patsiente, töövõimetus- ja lihtsalt pensionäre,” ütles Siir. Juba eile küsis üks patsient Siirilt, kas hüvitis kehtib, kuid arvutiprogramm ei käivitunud. „Siis jäi, et tuleb ju jälle ja järgmisel korral saab,” ütles Siir.

Monika Proosväli on Haapsalus hambaarstina töötanud ligi 30 aastat ja näeb hüvitises võimalust uusi patsiente leida. Lepingu on ta esialgu sõlminud pooleks aastaks. „Miks mitte seda teha. Mina hambaarstina haaran sellest võimalusest kinni. Ehk tuleb ka uusi patsiente. Kuidas ta toimima hakkab, seda näitab aeg,” ütles Proosväli. Eile ükski patsient hüvitist ei küsinud. „Muidu on küsitud küll. Kui aega on pandud, siis on öeldud, et tulevad pärast 1. juulit,” ütles Proosväli.

Et patsient hüvitist saaks, tuleb arstil hambaid ravida haigekassa hinnakirja järgi, kus hinnad on arsti kehtestatud hindadest paljude arstide sõnul tükk maad madalamad. Proosväli ja Siir kinnitasid, et Haapsalus on pigem vastupidi – haigekassa kehtestatud hinnad on Haapsalu omadest kõrgemad (välja arvatud täidiste ehk hambaplommide puhul). „Eks hinnad ole erinevad. Tallinnas on oma hinnad ja erinevad on hinnad ka Haapsalus. Minule on lepingu sõlmimine pigem kasulik,” ütles Ülle Siir.

Sama märkis ka Monika Proosväli. Visiiditasu tema juures on viis eurot, haigekassa hinnakirjas üle 25 euro (esmavisiit) ja üle 15 euro (korduvvisiit). Juureravi Siiri juures on odavam kui haigekassa hinnakirjas. Nii saabki arst hüvitatud protseduuri eest rohkem raha, patsient paraku aga vähem ravi.

„Saab näiteks visiidi ja väikese plommi. Ega muud suurt saagi,” ütles Proosväli. „Näiteks ühe hamba saab välja tõmmata,” ütles Ülle Siir. Kui hüvitis on ära kasutatud, saab hambaid ravida taas oma hinnakirja järgi.

Taebla hambaarst Maret Talving haigekassaga lepingut sõlmima ei rutta. „Ma ei ole hüvitise vastu, väga hea, kui inimesed saaksid hüvitist, aga haigekassa hinnad on nii madalad ja nõudmised meie tööle on väga kõrged. Täidistest kõige odavama ehk saaks panna, aga see täidis ei ole esteetiline,” ütles Talving. Talvingu sõnul tulevad ehk haigekassa hinnakirja järgi ravides välja need kliinikud, kus on rohkem arste. „Mina olen üksi ja ei saa seda endale lubada,” ütles Talving. Ka ei arva ta, et hüvitis tooks talle patsiente juurde.

Kogu Eestis on haigekassaga lepingu sõlminud 60 arsti. Valgamaal pole seni sõlmitud ühtegi lepingut. Haigekassa kommunikatsioonitalituse juhi Liis Hinsbergi sõnul sõlmitakse lepinguid jooksvalt, lepingute sõlmimine ei lõppenud toetuse kehtima hakkamisega 1. juulist. Lepingu juba sõlminud ja lepingut taotlevaid arste on Hinsbergi sõnul ligi viiendik Eesti hambaarstidest. „Osa on öelnud, et teevad seda sügisest, pärast puhkust. Osa ütleb, et jälgib, kuidas süsteem käivitub. Eesmärk on, et ikkagi igas maakonnas oleks keegi,” ütles Hinsberg. Läänemaalt rohkem taotlusi seni laekunud ei ole.

Hambaravihüvitis

30eurost hüvitist saab kasutada kuni poole raviarve eest tasumiseks. Teise poole tasub patsient. Kui arve on näiteks 50 eurot, tasub 25 eurot haigekassa ja 25 eurot patsient. Ülejäänud 5 eurot hüvitisest jääb kasutamiseks järgmisel visiidil sama aasta lõpuni.

Hüvitis kehtib esmavajalikele teenustele nagu vastuvõtt, diagnostika (sh röntgen), ravimid ja täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi eemaldamine ja tuimestus.

Rasedate, väikelaste emade, osalise või puuduva töövõimega inimeste ja üle 63aastaste arvest tasub haigekassa alates aastas kuni 85 eurot (omaosalus 15 protsenti).

Hüvitis arvestatakse maha arsti juures, seega maksab inimene hüvitise võrra väiksema summa ega pea esitama tagantjärele taotlust hüvitise saamiseks.

Allikas: haigekassa