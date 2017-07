Täna on Ameerika iseseisvuspäev

Grete Lehema

879 suuruse jalanumbriga ning 1066cm pihaga vabadust sümboliseeriv Rooma jumalanna Libertas, kes on ka hallil argipäeval ameeriklaste vabaduse sümbol, on täna Ameerika Ühendriikides veel suurema tähelepanu all, sest on taas käes 4. juuli ning ameeriklased tähistavad 241. vabaduse aastat.

Sinise-punase-valge kirjud rahvamassid, paraadid, ilutulestik ning ajaloo ja kodanike ülistamine nagu väljaanne Telegraph seda päeva kirjeldab. Kuigi ameeriklastel on kombeks suursündmusi nagu iseseisvuspäev tähistada suursuguselt ning lärmakalt, siis kuidas tähistavad ja kas üldse tähistavad seda olulist päeva Ameerika Ühendriikide pealinnast Washingtonist 7714 kilomeetri kaugusel Haapsalus elavad ameeriklased?

Haapsalus elav Eesti-Ameerika peres sündinud Jennfier Marisse Cohen ütles, et nende perel suuri traditsioone seoses Ameerika iseseisvuspäevaga ei ole. Sotsiaalmeedia aitab loomulikult teisel kontinendil toimuvaga kursis olla, kuid traditsioone sellega seoses ei ole. Kui pere ühe laua taha satub on veidi erilisem tunne ehk, kuid mitte midagi kardinaalset erinevat argipäevast. „Pigem ikka jaanipäev“ nentis Jennifer.

Seda, kui tugev on Ameerika vabadus võib ümber kalkuleerida vabadussamba kannatustesse. Arvatakse, et Lady Libertyt tabab umbes 600 välgunoolt igal aastal ajast, mil ta ehitati. Samuti on õnnestunud kõigi katsetajate seast, vaid kahel inimesel sooritada samba pealt alla hüpates enesetapp.