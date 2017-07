Nõvalt Varikule saab nüüd sõita tolmuvabalt

Urmas Lauri

Vaisi–Kuijõe maantee 11,5 km pikkune teelõik Vaisi ristmikust Varikuni on nüüd mustkattega, tolmuvabalt saab liigelda ka Ollimäe–Koluvere 3,9 km pikkusel teelõigul.

„Varikult Vaisini oli kaheaastane objekt, mullu ehitati purustatud kruusast alus, tänavu sai tee mustkatte,” ütles maanteeameti Lääne regiooni ehitusosakonna projektijuht Urmas Robam. Samamoodi, kahe aasta jooksul, saadi korda ka Ollimäe–Koluvere 3,9 km pikkune teelõik. „Mõlemal teel tehti kruusalusele 2,5kordne pindamine.”

21,5 kilomeetri pikkune Vaisi–Kuijõe maantee sai Keila–Haapsalu maanteest kuni Varikuni mustkatte 30 aastat tagasi. Selle ehitas toonane Haapsalu TREV.

Nõukogude aja lõpus seati eesmärk, et kõik kolhoosikeskused peavad rajoonikeskusega olema ühendatud tolmuvaba teega. Et toonase Nõva kolhoosi kontor oli Varikul, sai see tee juba kaheksakümnendate lõpus tolmust vabaks.

Riguldi–Nõva sai mustkattega tee alles 2009. aastal. Nõvalt Tallinna suunas sai tee tolmuvabaks aasta hiljem.

Projekteerimine käib 30 km pikkusel Keila–Haapsalu maanteelõigul Läänemaa piirist kuni Linnamäeni. Millal selle esimese etapi, 10kilomeetrise Seljaküla lõigu ehitamine algab, seda Robam veel öelda ei osanud. „Ma ei julge pead anda, kavad muutuvad,” nentis Robam.

Lisaks Risti–Virtsu maantee Koluvere–Üdruma ja Kõmsi–Virtsu remondilõigule käib praegu töö ka Palivere kergliiklusteel poest kuni tehaseni.

Kui palju õnnestub Kõmsi–Virtsu rekonstrueeritavalt teelõigult üle jääva asfaldifreespuruga sealkandis kruusateid tolmuvabaks muuta, pole praegu veel päris selge. Arvata on, et freesipurust jätkub mustkatte ehitamiseks Massust kuni Rannaküla teeristini.

Ridase–Saastna 12,8 km pikkune tee tolmuvabaks muutmine esialgu kavas ei ole. „Lähiaastatel mitte,” nentis Urmas Robam. Ta lisas, et teid ehitatakse üleriigiliste nimekirjade alusel ning praegu ei paista, et see tee tööde plaani pääseks.

Nõva-Variku tee ja Salevere tee. Fotod: Urmas Lauri