Noortepeo eestvedaja: pingul eelarve tõttu tuli nii mõnestki asjast loobuda

Laulupidu. PEETER LANGOVITS

XII noortepeo eestvedaja Aet Maatee tunnistas, et laulupeo eelarve prognoosimine on tohutu keeruline ja ka sedapuhku ei läinud see kergelt, sest ära tuli jätta nii mõndagi, mis esialgu plaanitud oli – näiteks suured ekraanid, millest paljud lauluväljaku nõlval olijad puudust tundsid.

"Ma ei räägi vaid ekraanide püstipanemisest ega montaažist, vaid sinna peale tuleb luua ka kogu loominguline pool," lisas ta, et see maksnuks umbes sada tuhat eurot.

Postimees kirjutab, et laulupeo korraldajad loobusid ka uue dirigendipuldi ehitusest, kui olid rahandusministeeriumilt saanud peo eelarvenumbrid.

Samuti on Maatee endiselt veendunud, et laupäevase etenduse ärajätmine kehva ilma tõttu oli ainuõige otsus, sest kui suur hulk lapsi oleks sellepärast haigeks jäänud, räägiksime praegu korvamatust kahjust. Sellest aga, kui suure rahalise kahju etenduse ärajätmine tekitab, on tema sõnul veel vara rääkida, sest pileteid alles tagastatakse.

