Haapsalus avati kutsekooli õpilastööde näitus

Toimetanud Urmas Lauri

Kuni 20. juulini on Haapsalu kultuurikeskuses avatud HKHK õpilastööde näitus “Ammetil on kuldpõhi all”. Näitusel on väljas 13 mööblirestauraatori, 6 tisleri ja 9 tekstiilitöö õpilase lõputööd ning 5 sadulsepa eriala õpilase õppetöö jooksul valminud pehme mööbel.

Näha saab tislerite ja sadulseppade poolt valmistatud uusi ning restaureerijate poolt korda tehtud ajaloolisi mööbliesemeid. Tekstiilitöö eriala õppijate lõputöödes on kasutatud erinevaid käsitöötehnikaid: tikkimist, kangakudumist, õmblemist, silmuskudumist ja masintikandit.

Samalaadset õpilastööde näitust korraldab Haapsalu Kutsehariduskeskus suvises Haapsalus juba neljandat korda.

Fotod: Aile Nõupuu