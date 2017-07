Haapsalu linnavolikogu teade

Haapsalu Linnavolikogu 30.06.2017. a otsusega nr 244 kehtestati Lihula mnt 16 krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga käsitleti 4419 m² pindalaga krunti, mis külgneb Lihula mnt viadukti ja sõiduteedega.

Hoonestamata krundile on planeeritud rajada LNG jaam ja surugaasitankla. Planeeringuga on määratud krundi ehitusõigus, mille kohaselt saab krundile paigaldada vajalikud seadmed ja rajatised (2 vertikaalset 25 m kõrgust mahutit, tehnoseadmete konteinerid, pumbad, tankurid jms). Rajatiste ala ümbritsetakse piirdega. LNG jaama planeerimisel on lähtutud, et kavandatavate mahutite kogumaht jääb alla 50 tonni. Planeeringule on koostatud riskide üldine analüüs. Territoorium kaetakse killustik- või kõvakattega ja varustatakse välisvalgustusega. Krundile on planeeritud kaks juurdepääsuteed, mis arvestavad perspektiivset ümbersõitu viadukti all olevalt teelt Lihula maanteele.

Kehtestatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks (maakasutuse otstarbe osaliseks muutmiseks). Haapsalu linna üldplaneeringu kohaselt on maa-ala funktsiooniks ärimaa, planeeritud krundi sihtotstarve on tootmis- ja ärimaa.

Planeering algatati krundi omaniku JetGas OÜ ettepanekul. Detailplaneeringu koostas projekteerimisbüroo Klotoid OÜ.

Haapsalu linnavolikogu