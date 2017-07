Detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 30.06.2017. a korraldusega nr 390 kehtestati Endla tn 17 krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga muudeti 517 m² suuruse elamukrundi ehitusõigust olemasoleva kõrvalhoone laiendamiseks. Hoonestatud krundil asuvad elamu ja kõrvalhoone. Planeeringuga on suurendatud hoonete suurimat lubatud ehitisealust pindala, kõrvalhoone kõrgust ja korruselisust. Krundile on määratud hoonestustingimused kõrvalhoone laiendamiseks, teise korruse ehitamiseks.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus