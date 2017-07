Ulrika Grauberg: pidu läks korda

Urmas Lauri

Tütarlastekoor Canzone laulupeo rongkäigus. Foto: Peeter Langovits

Haapsalu tantsu- ja koorijuht Ulrika Grauberg jäi noorte laulu- ja tantsupeoga igati rahule. „Minu meelest läks kõik kenasti, kõik olid õnnelikud. Oli vihma, tuult ja tormi, aga eestlane on sellega harjunud,“ nentis Grauberg. „Noortega koos olles sain aru, et vihm meid ei takista. “

Laupäeval jäeti ära tantsupeo päevane etendus, sest ilmaeenustus lubas paduvihma. „Kindlasti oli see ootamatus, kui samas peame olema mõistlikud, aru saama,“ arutles Grauberg. „Minul tuli oma noortele tantijatele arusaadavaks teha, miks korraldajad sellise otsuse tegid.“

Graubergi tantsulapsed Tallinnas Võidu väljakul toimunud spontaansel tantsimisel ei osalenud. „Aga õhtul olime taas staadionil, tantsud on ju õpitud, ei heidutanud meid miski,“ ütles tantsujuht.

Läänemaa tantsu- ja laululapsed said peo ajal peavarju Tallinna humanitaargümnaasiumis. „Seal läks õhtul ikka tõsiseks tantsuks lahti, nii et raske oli neid magama saada. Ma ei tea, kust nad seda energiat võtavad,“ lausus Grauberg.

Pidu oli Graubergi sõnul vägev. „Müts maha, et eestlased suudavad sellist asja korda saata! Vaat seda saab nimetada traditsiooniks,“ polnud Grauberg kiitusdega kitsi, lisades, et midagi sellist mujal maailmas ju ei toimu.

Mis oli tänavusel peol erilist, seda tantsu- ja koorijuht hoobilt öelda ei osanud. „Ma ei oska sellele isegi vastata… Noorte laulupidudel on alati oma kõla,“ arutles Grauberg. „Praegu on rahulolu, et nüüd on ta lõpuks tehtud.“

Pidu on läbi, kuid puhata pole mahti. „Järg on ukse taga, aga ma veel ei tee ust lahti,“ naeris Grauberg ja lisas, et tal tuleb ette valmistada Canzone Kreeka-reis ning kammerkoori rokikontsert.

Ulrika Graubergi juhendatavad kollektiivid: Haapsalu kammerkoor ja tütarlastekoor Canzone oma eri koosseisudega, Läki Tantsule viis noorte ja üks täiskasvanute tantsurühm ning naisrühm Kalurineiud.