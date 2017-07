Sotsiaalmeedia ja halb ilm tekitasid tantsupeost sensatsiooni

Grete Lehemaa

Möödunud nädalavahetusel toimunud XII Noorte Laulu- ja Tantsupidu on palju tähelepanu püüdnud tänu noorte tahtele tantsida ning sellest tahtest sündinud üritusele Tantsime Koos.

Kuna korraldajate otsus päevane etendus ära jätta tekitas tantsijate seas palju emotsiooni, hakkas sotsiaalmeedias levima hashtagi all loosung „Tahame tantsida!“. Haapsalu noortest koosnev tantsugrupp Tõrvikud otsustas etenduse ära jätmise vastu protesteerida videoga, kus demonstreeriti vee kaela kallamisega, et märg ja vihm, mis oli üheks etenduse ära jätmise põhjuseks, neid ei morjenda. Nende videot saab vaadata siit.

Ei võtnud ka palju aega kui paar südikat Tallinna neiut tegid Facebooki ürituse nimega Tantsime Koos. „On imetlusväärne, et noored korraldajad suutsid vaid paari tunniga organiseerida Vabaduse Väljakule kõik vajaliku, alates tehnikast ja julgestusest, lõpetades peo superstaari Ivo Linnaga“ nentis ka ise Tantsime Koos sündmusel osalenud Siim.

„Enne viimast tantsu tuli väljakule Eesti lippu hoides ja “Eestlane olen ja eestlaskeks jään” lauldes Ivo Linna, see oli võimas tunne, külmavärin jooksis üle selja, kogu väljak hoidis kätest kinni ja laulis kaasa“ meenutas tantsija Siim.

Vaatamata vaid paari tunnisele sündmuse korraldamisele, levis sõnum kiiresti ning kogus palju positiivset tagasisidet. Kuigi algselt jäi üritusest mulje kui protestist, siis osalejad rõhutasid, et seda see ei ole. Nagu on noored ürituse korraldajad ka ürituse leheküljel selgitanud: „Tegu ei ole protestiga! Lihtsalt omast initsiatiivist tantsimine!“.

„Mul on uhke olla noor eestlane ja jääda oma Eestimaale truuks tantsides ja lauldes,“ ütles värskelt suursündmuselt naasnud Tõrviku tantsugrupi noor Kriss Lyna.