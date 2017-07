Sirje Kaasik: pidu oli vapustav

Urmas Lauri

Uuemõisa laululapsed tantsupeo rongkäigus. Foto: Peeter Langovits

Helilooja, koorijuht ja muusikaõpetaja Sirje Kaasik võttis noorte laulu- ja tantsupeo kokku ühe sõnaga – vapustav.

„Minu meelest oli see pidu vapustav,“ ütles Kaasik. „Noorte energia… See, kui südamesse nad seda võtsid. Ei saanud kohe pisaraid tagasi hoida.“

Eriti meeldis Kaasikule see, et laulupeo kavas oli palju uusi, noorte heliloojate kirjutatud huvitavaid laule ning see, et dirigendipuldis oli nii palju noori koorijuhte. „See peabki nii olema, see oli korraldajatel hea leid,“ nentis Kaasik.

Lisaks huvitavale muusikale, mis laulukaare alt kõlas, torkas Kaasikule silma ka see, et tänavusel peol olid ka kuulajad väga erilised. „Ma käisin ridade vahel, inimesed kuulasid süvenenult, ei lobisetud,“ meenutas Kaasik. „Lauluväljaku kaugemas küljes, lauluisa Gustav Ernesaksa kuju juures istuti külg külje kõrval, nauditi laulupidu.“

Sirje Kaasik juhendab Uuemõisa kooli laululapsi. „Nad olid ka nii vaimustatud. Usun, et järgmisel korral tahavad ka kindlasti peole pääseda,“ ütles koorijuht.

Ainsaks puuduseks pidas Sirje Kaasik seda, et laululava oli kesiselt kaunistatud. Ja kooride vahetumise ajal tekkis paus, need oleks tulnud vahetekstide või muuga sisustada. Samuti tundis Kaasik puudust sellest, et lauluväljakule polnud seekord paigaldatud suuri ekraane. „Dirigendi ja lauljate emeotsioone oleks tahtnud näha,“ selgitas Kaasik.

Uuemõisa lapsed said peavarju Lasnamäe Pae gümnaasiumis. „Söögid olid maitsvad, ükski laps ei virisenud,“ kinnitas Kaasik. Lauluväljaku puhveteis ei müüdid sigarette, alkoholi ega ka limonaadi. Isegi limpsi puudumise pärast polnud Uuemõisa laululapsed heitunud.

Viie kilomeetri pikkuse rongkäigu pidasid Uuemõisa lapsed kenasti vastu. „Peaaegu kõik ostsid lipud,“ meenutas Kaasik. „Vahva oli, pealtvaatajad hüüdsid, kui me neist möödusime: „Elagu Uuemõisa!“ ja kõik lapsed hõikasid kooris vastu.“

Laulupeol sai Sirje Kaasik kokku ka kirjaniku ja luuletaja Leelo Tunglaga. „See oli nii tore kohtumine, olen tema luuletusi oma lauludes kasutanud,““ ütles Kaasik.

Sirje Kaasik on laulupeost alates 1965. aastast osa saanud. Esimesel peol olnud ta koos vanaemaga pealtvaataja, hiljem on kõikidel pidudel osalenud kas laulja või juhendajana.