Pille Saatmäe: rõõm peost ja laululastest on suur

Kaire Reiljan

Kõmsi algkooli mudilaskoori juhendaja Pille Saatmäe ütles, et nii tema kui ka Kõmsi laste muljed peost vägevad ja rõõm suur. „Mul on suur rõõm laste üle, ilma üle, korraldajate üle,” ütles Saatmäe esmaspäeval.

Kõmsi mudilaskoori lastele oli see esimene kord nii suurel peol käia. „Vanemate käest kuulsin, et nad olid nii elevil, et juba nädal varem hakati peolesõiduks asju pakkima,” vahendas Saatmäe.

Küsimusele, kuidas väikesest kohast pärit väikesed lapsed pealinnas, mis peo tõttu eriti rahvarohke oli, hakkama said, vastas Saatmäe, et vanemad olid lapsed emotsionaalselt väga hästi ette valmistanud. „Kodude toetus oli väga suur ja selle eest suur tänu vanematele. Lapsed olid väga kuulekad ja tähelepanelikud,” kiitis koorijuht.

Saatmäe sõnul pidasid lapsed nii laupäevase pika proovipäeva kui ka 5 kilomeetri pikkuse rongkäigu kenasti vastu. „Tahtmine oli neil nii suur,” ütles õpetaja.

Laupäeva varahommikul kodus teele asunud lapsi ootas samal päeval ees kaks proovi ja proovide vahel jõudsid nad ka Kadrioru parki ja kunstimuuseumi uudistamas käia. „Pikk päev väsitas lapsed ära nii et öörahu tuli üsna probleemivabalt,” ütles Saatmäe.

Rongkäigu kohta tunnistas dirigent, et julgenud lastele alguses öeldagi, kui pikk tee neil läbida tuleb, et lapsi mitte ära hirmutada. „Kadrioru kohviku juures nägin ühe poisi peal, et nüüd on kõik, aga paar julgustavat sõna ja jõud tuli tagasi,” rääkis Saatmäe.

Kuigi mudilaskoorid ühendkooride hulgas ei laulnud, käisid Kõmsi lapsed rahva hulgas laulupeotule süütamist vaatamas, lauldi hümni ja „Koitu” ja kuulati ära ka presidendi kõne.

Küsimusele, milline laul laulupeorepertuaarist mudilaste lemmik oli, vastas Pille Saatmäe, et alguses oli kindlasti ”Soovide laul”, mille õppimine läks üsna ladusalt. „Aga ”Meie laul”, millega tuli kõige rohkem tööd teha, on ka ilus laul ja lapsed said sellest aru,” rääkis dirigent. Ta lisas, et ega tänavune mudilaskooride repertuaar lastele väga lihtne ei olnud. „Aga nad õppisid ja laulsid lustiga,” ütles Saatmäe.

Foto erkogu