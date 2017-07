Laulupeol oli ligi 100 000 inimest

BNS

Laulupidu. ALBERT KALA

Pühapäeva õhtul lõppes Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu, laulupeo kontserdil "Mina jään" sulasid lauluväljakul ühte üle 26 000 laulja ja muusiku platsil olnud enam kui 70 000 pealtvaatajaga, vahendasid korraldajad.

Kontserdi üks emotsionaalsemaid hetki oli, kui kontserdi lõpuosas tuli lauljate nõudmisel ühendkooride esituses kava väliselt uuesti esitusele Rasmus Puuri selleks peoks loodud laul "Meie".

XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson ütles pärast kontserti, et tal on korraga ilus ja valus. "Noored olid vägevad – nii dirigendid kui ka lauljad. Noored dirigendid tegid väga professionaalset ja head tööd," ütles Jürgenson.

"Valus on sellepärast, et kõik nüüd läbi sai. See teekond oli nii keskendunud, nii hoogne ja nii rõõmus ning on valus, et tänasest sellist meeskonda mul enam ei ole," lisas Jürgenson.

"Lastesse tuleb uskuda – mind üllatas see, et lisalooks oli esimene valik "Põhjamaa", mis lõpeb sõnadega: "Sind ei jäta ma!". Ma tundsin, kuidas noored ütlesid seda lauldes, võib-olla veidi teisel moel – mina jään!", rääkis laulupeo peadirigent Heli Jürgenson.

XII noorte laulupeo üks ideekavandi autoritest Veiko Tubin ütles, et ta ei ole kunagi olnud nii uhke usalduse üle, mis on noortele antud. "Minu usk sellesse, et noored juured jäävad, on 150% olemas," ütles Tubin.

"Ma vaatasin peo lõppedes üle lauluväljaku ja tundsin, et kõik on endast kõik andnud ja nii puhas on olla. See oli õnnelik tühjus, mis seal lõpus valitses – see on õnnelik seisund," kirjeldas Tubin.

Segakooride dirigent Valter Soosalu ütles pärast oma dirigendidebüüti, et ta tajus kahel korral "Isamaa ilu hoieldes" juhatades, et üle lauluväljaku voogas justkui korralik ilutulestik. "See lugu on selline, mis peaks energia üles kütma. Ma ei oska tagantjärgi enam öelda, mis tempos ma seda lugu juhatasin ja kuidas kõik juhtus, aga lugu õnnestus ja lauljad tulid sellega kaasa," ütles Soosalu.

Peo üheks liigutavaks hetkeks oli ka see, kui XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson pöördus dirigendipuldist nii lauljate kui ka pealtvaatajate poole, et mälestada vaikusminutiga sel aastal meie seast lahkunud Veljo Tormist. Kogu lauluväljak mälestas eesti koorimuusika suurt loojat haudvaikuses.

Peale kordamisele tulnud laulude, hüüdsid ühendkoorid peo üldjuhi Heli Jürgensoni veel kord dirigendipulti, et laulda kavas mitte olnud Ülo Vinteri laulu "Põhjamaa".

Traditsiooniliselt said ühendkooride kava vahel, enne "Ta lendab mesipuu poole" ja "Mu isamaa on minu arm" laulmist, pärjad kaela kooride dirigendid ja laulupeo üldjuhid.

XII noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" toimus 30. juunist – 2. juulini. Korraldajad edastasid oma suure ja siira tänu kõigile, kes sellel noortepeol osalesid või sellest osa said.