Haapsalus sõitis auto vastu puud

Lääne Elu

Pühapäeval, 2. juulil kell 1.12 juhtus liiklusõnnetus Haapsalus Raudtee tänava ja Kiltsi tee ristmikul, kus sõiduautot Mercedes-Benz C 180 kaotas juhitavuse ja sõitis ristmikul teelt välja vastu puud. Roolis olnud isik on teadmata. Sõidukis viibinud 25aastane mees toimetati Läänemaa haiglasse. Avarii asjaolud on täpsustamisel.