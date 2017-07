Põhjus, miks kohus Alari Luige süüdi mõistis (16)

Kaire Reiljan

Alari Luik. Foto: Arvo Tarmula

Reedel mõistis kohus liigse vägivalla tarvitamise ja võimupiiride ületamise eest endisele politseinikule Alari Luigele karistuseks tingimisi vangistuse.

Kohus leidis, et Luige süü võimuliialdustes tol ajal alaealise Akimi suhtes ning vägivallateos ja ähvardamises alaealise Kerdi suhtes on tõendamist leidnud. Nende süütegude eest mõistis kohus Luigele 1 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse kaheaastase katseajaga. Samuti peab Luik täitma talle pandud kontrollnõudeid ja kohustusi, sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, mis toetaks pingelistes oludes õigete käitumisvalikute tegemist.

Võimuliialdustes alaealise Andro suhtes mõistis kohus Luige õigeks, sest ei pidanud kannatanu ütlusi usaldusväärseks. Et ka muud tõendid ei kinnitanud noormehe suhtes vägivalla kasutamist ja süüasjas kirjeldatud tagajärgede tekitamist, otsustas kohus Andro ütlused kõrvale jätta.

Õpetlik eesmärk

Otsust tehes arvestas kohus, et Alari Luik oli varem karistamata ja tema süü keskmisest väiksem: kannatanute suhtes kasutatud vägivald ja ähvardus olid ühekordsed ning vägivalla kasutamisega tekitas ta valu või kerge tervisekahjustuse. Siiski pidas kohus endise politseiniku karistamisel oluliseks ka õpetlikku iva.

„Toime pandud kuriteod näitavad, et ta [Luik] ei suuda pingeolukordades oma käitumist kontrollida, muutub teiste isikute, ka alaealiste suhtes, kes ilmselgelt on võrreldes temaga nõrgemad, vägivaldseks,” seisab kohtuotsuses.

Otsuses on kirjas seegi, et politsei 2015. aasta arenguvestluse kokkuvõtte järgi võib Luige käitumine kohati tunduda liiga karm, kuid tagantjärele analüüsides selgub tavaliselt, et selline käitumine oli neis oludes vajalik.

Kui on vaja rikkumine lõpetada ja inimene ei taha sellest aru saada, võib Luik olla järsk ja äkiline. Kolleegide hulgas on ta oma konkreetsuse ja tegutsemisjulguse poolest hinnatud.

Kohus leidis, et mõistetud karistus peab Luike mõjutama aru saama, et teiste isikute õigusi ja vabadusi tuleb austada ning füüsiline ja vaimne vägivald on lubamatu. „Karistuse eesmärk on selles, et tuleb anda selge signaal, et ka korrarikkujate kinnipidamisel tuleb ise käituda rangelt õiguspäraselt,” seisab otsuses.

Kohtuotsuse jõustumiseni 15 päeva pärast on pooltel õigus seda ringkonnakohtus vaidlustada.