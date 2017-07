Pärastlõunal süttib XII noorte laulupeo tuli

Toimetas Lemmi Kann

Täna pärastlõunal algab lauluväljakul XII noorte laulupeo kontsert “Mina jään”, kus valdavalt Eestis sündinud noor põlvkond jätkab varasemate põlvede edasi antut ja loob enda traditsioone.

Kontserdi alguses liigub laulupeo tuli dirigendipuldi eest tuletorni, tuli süttib, kui ühendkooride esituses kõlab Mihkel Lüdigi “Koit”. Laulupeo tule süütavad laulupeo peadirigent Heli Jürgenson ja tantsupeo pealavastaja Margus Toomla. Tule süttides kõlab riigihümn, misjärel peab kõne president Kersti Kaljulaid.

Ühendkooride esimese bloki lõpetab peo idee autori Rasmus Puuri värske heliteos “Meie”, millega teeb ta ka oma dirigendi debüüdi laulupeol. Pärast seda liiguvad ühendkoorid laulukaare alt maha ning juhatatakse sisse järgnev kontsert. XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson ütles, et laulupeo ideekavandiks on noored juured, mistõttu on peol väga palju esimest korda laulukaare ees juhatavaid noori dirigente, kokku 17.

“Kontserdil kõlab palju noorte autorite loomingut ja ka klassikute noorpõlves kirjutatud teoseid. Päris kindlasti saadab sel korral kava noorpõlve julgus ja energeetika,” ütles Heli Jürgenson.

Kontserdil kõlavaid vahetekste noorte liigutavatest mõtetest Eestist loeb Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer. Heli Jürgensoni sõnul tahavad peo loojad panna inimesi kontserdi vaheosadega laulude kõrval kaasa mõtlema ka peo sõnumile “mina jään”.

Allikas: XII noorte laulu- ja tantsupeo 23. uudiskiri “Minu pidu”

Vaata Peeter Langovitsi fotosid eilsest esimesest kooride proovist. Esipildil Haapsalu poistekoor.