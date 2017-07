Läänemaa noored külastasid Haridus- ja Teadusministeeriumi

Toimetas Lemmi Kann

Läänemaa ja Tartumaa noored Haridus- ja teadusministeeriumis Foto: erakogu

25.-26. juunil toimus Läänemaa ja Tartumaa noortekogu ühisprojekt ’’Koostöös peitub jõud’. Projekti raames külastasid Läänemaa noored Tartut ja üheskoos käidi nii Tartu linnavalitsuses kui ka haridus- ja teadusministeeriumis.

Projekti eesmärgiks oli Läänemaa ja Tartumaa noortekogu liikmete koostöö arendamine ning võrgustiku tugevdamine. ’’Noortemaastikule toovad haldusreform ja sügisesed valimised mitmeid muudatusi ja huvitavaid protsesse. Osaluskogudel on nendes oma roll täita,’’ ütles Läänemaa noortekogu esimees Birgit Aljaste ja nentis, et praktikate vahetamine ja teineteise täiendamine on jätkusuutlikkuse tagamiseks noortele oluline.

Tartu linnavalitsuses tutvuti noorsootöö põhimõtetega Tartu linnas, räägiti mobiilsest noorsootööst ja tutvuti Tartu linna noortevolikogu tegemistega.

Tartu linna noorsooteenistuse juhataja Piret Taluri sõnul oli külaskäik edukas ja ajakohane, sest parasjagu ollakse tegemas plaane järgnevateks aastateks. ’’Kohtumine andis ideid edasiliikumiseks. Ilmselt arutame võimalikke noorte osaluskogude valimise ja tegutsemise mudeleid kohtumisel osalenud noortega edaspidigi,’’ kinnitas Talur.

Lisaks Tartu linnavalitsusele külastasid noored ka haridus- ja teadusministeeriumi, kus võttis noored vastu noorteosakonna peaekspert Age Tomson. Üheskoos arutleti noore osaluse, kaasamise ja mitteorganiseeritud noorte kaasamise võimalikest vormidest.

Projekti toetasid haridus- ja teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Noorteühenduste Liit.

Noorte osaluskogud on institutsioonid, mis võimaldavad noortel otsuste tegemises kaasa rääkida. Maakondlikud noorte osaluskogud ehk noortekogud

võimaldavad noortel otsustusprotsessides osaleda ja kaitsta enda huvisid neid puudutavates valdkondades maakondlikul tasandil.