Suur galerii: Koidud ja Hämarikud täitsid Kalevi staadioni tuult trotsides

Toimetas Lemmi Kann

Kalevi staadionil toimunud XII noorte tantsupeo “Mina jään” avaetendusel täitsid 8500 tantsijat ja võimlejat tugevat tuult trotsides väljaku rõõmsate nelja aastaaja värvidega.

Kaks ja pool aastat harjutamist ja sammude seadmist kulmineerus noorte vandega “mina jään”. XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ütles vahetult pärast pidu, et ta tänab kõiki lapsi ja noori, pealtvaatajaid, lapsevanemaid ja tantsujuhte, kes toetasid väljakul üksteist ja pidasid vastu viimase kümne aasta ühe hullema ilmaga tantsupeo etenduse.

“Täna oli põhitegija see väike tantsija ja võimleja. Aitäh, et nad olid nii vaprad meie Eestimaa suves ja said suurepäraselt hakkama,” ütles Toomla. “Kõik õpetajad, juhendajad, liigijuhid on südamest tänulikud, et ka kõige väiksem tantsija tuli ja tantsis meile selle loo, mis on meie peades olnud kaks ja pool aastat,” lisas Toomla.

“See näitab, kui elus ja kui tähtis see traditsioon kõigi jaoks on. Ja seda ei väära ei ilm ega miski muu,” ütles XII noorte tantsupeo ideekavandi üks autoritest Meelis Kompus. “Sellistel hetkedel tuleb välja, isegi, kui see sündmus pannakse väliste mõjude poolt proovile, siis meie lapsed ja noored on valmis jääma,” lisas Kompus.

Tantsupeo orkestri elava muusika saatel esitas 585 tantsu- ja võimlemisrühma neljast osast koosneva etenduse, milleks oli valminud mitmeid päris uusi ja vaid selleks peoks loodud tantse. Tantsijad tõid publikuni Koidu ja Hämariku loo, mis viis vaataja läbi nelja aastaaja ja joonistas tantsuväljakule ka peo logoelemendid – minu juured, minu maa. Etenduse lõppedes ulatas Vanaisa osatäitja Ivo Linna noortele Koidu ja Hämariku osatäitjatele sümboolse kullakera.

Lenna Kuurmaa ja Ott Leplandi esituses kõlanud tantsu “Kullakera kandjad” saatel võtsid noored vastutuse hoida Eesti merd, Eesti metsa, Eesti musta mulda. Tantsupeo lõpetas traditsiooniliselt “Oige ja vasemba”, mida tantsiti Juhan Uppini lõõtsa saatel.

Tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla, ideekavandi autoriteks on Meelis Kompus, Maian Kärmas, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puur ning muusikajuhiks on Kristjan Priks.

Allikas: XII noorte laulu- ja tantsupeo 22. uudiskiri “Minu pidu”

XII noorte tantsupeo “Mina jään” järgmine etendus toimub täna kell 19 Kalevi Keskstaadionil.

Need, kellel on päevasele etendusele pilet ostetud, pääsevad sellega laulupeole. Pileteid ostetakse aga ka tagasi.

Fotod: Peeter Langovits