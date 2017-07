Noarootsi Gümnaasiumi noorterühm: tahame tantsida!

Toimetas Lemmi Kann

Foto: Peeter Langovits

Kuigi tantsupeo teine etendus jääb kehva ilma tõttu ära, on üle poole tuhande rahvatantsija omaalgatuslikult tulemas kell 14 algavale pillipeole, et seal üheskoos tantsida.

Laupäevase tantsupeo esimese etenduse ärajäämise tõttu kogunevad paljud rahvatantsijad kell 14 Vabaduse väljakul algavale pillipeole, et seal etendus vähemalt mingil määral tasa teha. Facebookis on rahvatantsijad loonud ka sündmuse "Tahame Tantsida" ning laupäeva ennelõunase seisuga on sellega ühinenud juba üle 500 rahvatantsija.

Noarootsi noorte tantsijate nimel tantsujuht Liia Lees tegid järgmise postituse:

Tere! Pöördume Teie poole suure osa Läänemaa tantsurühmade poolt. Kuuldes uudist tantsupeo päevase etenduse ära jäämisest tabas meid kõiki šokk- tantsijad olid pisarates ja vihased ning suures osas lihtsalt segaduses, mõistmata, miks selline otsus vastu võeti. Tantsijad, kes on tulnud kaugelt kohale, et tantsida ei ole nõus laskma end heidutada mitte millestki, vaid tahavad tunda koos tantsimise rõõmu ja ülevat emotsiooni, mida suudab pakkuda vaid tantsupidu. Kauged külalised ja vanemad, kes on hakanud hommikul vara sõitma, et näha oma lapsi suurel väljakul säramas, peavad nüüd leppima sandi olukorraga.

Austatud korraldajad ja lugupeetud liigijuhid, me oleme Tallinnas ja me oleme valmis tantsima. Vihmas ja päikesepaistes, muusikaga või ilma, me oleme kohal ning me tuleme ja tantsime!

Kuigi reedel said 8500 tantsijat ja võimlejat tugevale tuulele vaatamata tantsupeo etenduse andmisega hakkama, otsustasid korraldajad laupäeval kell 13 algama pidava etenduse ära jätta.