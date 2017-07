Lihula valla Aruküla küla nime muutmine

Lihula vallavolikogu algatas 8. juuni 2017. a otsusega nr 16 Aruküla küla (asustusüksuse) nime muutmise.

Vabariigi Valitsuse 12. jaanuari 2017. a määruse nr 10 „Hanila valla, Koonga valla, Lihula valla ja Varbla valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine” kohaselt moodustatakse Hanila valla, Lihula valla, Koonga valla ja Varbla valla ühinemise teel uus haldusüksus Lääneranna vald. Määrus jõustub Lääneranna vallavolikogu 15. oktoobri 2017 valimiste valimistulemuste väljakuulutamise päeval.

Nii Lihula kui ka Varbla vallas on Aruküla-nimeline küla. Kohanimeseaduse kohaselt ei tohi olla samanimelised ühe valla piires asuvad asutusüksused.

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” kohaselt algatab asustusüksuse nime muutmise vallavolikogu.

Aruküla küla nime muutmise otsuse eelnõu on avalikustatud Lihula valla kodulehel www.lihula.ee.

Eelnõu kohaselt määratakse Aruküla küla uueks nimeks Rootsi-Aruküla. Rootsi-Aruküla on minevikus kasutatud Aruküla küla paralleelnimena. Arukülas asub omapärase arhitektuuriga piirkondlik maamärk – endise Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee Rootsi raudteejaama hoone.

Arvamusi ja ettepanekuid Lihula valla Aruküla küla nime muutmise kohta saab esitada Lihula vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 24. juulini aadressil Jaama 1, 90302 Lihula, või e-posti aadressil vallavalitsus@lihula.ee.

Lihula vallavalitsus