Juhtkiri: Nõva tööõnnetus (6)

Lääne Elu

2013. aastal nimetas Nõva volikogu tööõnnetuseks seda, kui aasta lõpus sai kaheks nädalaks vallavanematoolile Variku mees Tõnu Raag. Rahva jõulisele vastuseisule vaatamata umbusaldas volikogu Raagi ja pani ametisse siseministeeriumi endise asekantsleri, harkulase Deiw Rahumäe. Nüüd tuleb tõdeda, et volikogu ajas toona midagi sassi, sest tööõnnetuseks tuleb pidada hoopis harkulase palkamist.

Vigade parandus tehti neljapäeval, mil volikogu Rahumäe ametist vabastas. On tõsiasi, et paljudele jääb arusaamatuks, miks jättis volikogu sulitempe teinud mehe CV puhtaks ja vabastas Rahumäe ametist tema lahkumisavalduses viidatud tervisehäirete tõttu, mitte aga kriminaalkuriteo pärast.

Rahumäel olid ametisse astumise järel suured plaanid. „Kui tahta, et keegi Nõvale investeeriks, siis tuleb olla pildil, süsteemis. Kui istuda Nõval ja oodata, et keegi tuleks ja teeks, siis seda ei juhtu. Inimesed tuleb kohale tuua,” ütles Rahumägi toona Lääne Elule. „Kui sa tahad ellu jääda, kui sa tahad, et piirkond areneks, siis sa pead tegema tööd, sa pead lobistama, sa pead käima ministeeriumis, rääkima ettevõtjatega, sa pead käima pangas ja küsima.”

Tagantjärele targana võib nentida, et Nõva vallas hüüdis õnnetus juba tulles ja nüüd kriminaalkuriteos süüdi mõistetule saanuks päitsed pähe panna juba siis, kui esimesed perutamisilmingud silma torkasid, nimelt juba esimesel poolaastal, mil Rahumägi oma ametiauto sõidupäevikuga susserdama hakkas.

Kokku läheb see tööõnnetus Rahumäele maksma ligi 27 000 eurot. Volikogu jättis ta kuupalgasuurusest hüvitisest (1490 eurot) ilma, suu peab ta puhtaks pühkima ka aastapalgasuurusest ühinemishüvitisest (17 880 eurot), sellele lisandub ringkonnakohtu määratud rahaline karistus 150 päevamäära ehk 7569 eurot.