Galerii: noored panid Vabaduse väljakul püsti omaalgatusliku tantsupeo

Lemmi Kann

Kui tantsupeo korraldustiim otsutas täna halva ilma tõttu ära jätta päeva esimese tantsuetenduse, korraldasid noored tantsijad ise Vabaduse väljakul tantsupeo.

Üleskutse levis kulutuletana Facebookis, kuhu tekitati leht "Tahame tantsida!". Üleskutsele järgnesid sajad noored tantsijad.

"Mina ütlen, et see näitab laulu-ja tantsupidude vaimu. See näitab tegelikku olukorda, seda on ennegi juhtunud, et ilma pärast on asjad ära jäänud. Lauljate-tantsijate hing on nii tugev, et nad peavad tulema, see spontaanne tulek, see on kõige parem! See on revolutsioon!" ütles Delfile tantsupeo "vanaisa" Ivo Linna, kes laulis koos noorte lauljatega "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

Fotod. Peeter Langovits