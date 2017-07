Deiw Rahumägi vabastati Nõva vallavanema ametist

Urmas Lauri

Deiw Rahumägi. Foto: Urmas Lauri

Nõva volikogu otsustas neljapäeval vabastada kriminaalasjas süüdi mõistetud vallavanem Deiw Rahumägi ametist tervislikel põhjustel.

Nõva viimaseks vallavanemaks nimetati volikogult üksmeelse toetuse saanud Kalle Saar.

Nõva vallavanemana jäi Rahumägi ametiauto kuritarvitamises ja vallale rahalise kahju tekitamises lõplikult süüdi 7. juunil, mil riigikohus otsustas, et ei võta asja menetleda. Esimeses kohtuastmes mõisteti Rahumägi õigeks, teises kohtuastmes süüdi. Viimane otsus jäi kehtima. Kriminaalkorras süüdi mõistetud isik ei tohi riigiametis töötada ja volikogu peab ta mõistliku aja jooksul ametist vabastama.

Rahumägi kadus koos autoga

Kallas ütles, et 19. juunil jõudis tema kätte Rahumäe lahkumisavaldus, milles viitas vallavanem oma tervislikule seisukorrale. „Polnud põhjust seda teemat arutada, ükskõik milline see taust seal on,” ütles Kallas.

„Ta [Deiw Rahumägi] andis avalduse enne, kui volikogu oleks muud moodi otsustanud,” nentis maasekretär Kristel Jupits. „Seega on volikogu otsus korrektne, tulemus on ju saavutatud, vallavanem on ametist vabastatud.”

Rahumäe vallavanema ametist vabastamise poolt olid Peeter Kallas, Tarmo Heinleht, Tiiu Kaevats, Kalle Orumaa ja Ülle Kübarsepp. „Ma ebaseaduslike otsuste hääletamisest osa ei võta, vallavanema vabastamine tervislikel põhjustel on absurd,” põhjendas Ilme Peedoson seda, miks ta hääletamisel ei osalenud.

Erimeelsusi volikogus näitas ka tõsiasi, et Kallase ettevalmistatud eelnõu poolt Rahumäele ühe kuupalga suuruse hüvitise maksmiseks oli ainult tema ise, vastu oli Peedoson, neli volikogu liiget jäi erapooletuks. Seega jääb ametist lahkunud vallavanem hüvitiseta.

Kallas ütles, et kõigile Nõva endistele vallavanematele on lahkudes hüvitist makstud. „Kaalume ka seda, mis [Deiw Rahumäel vallavanemana] kolme aasta jooksul tehtud sai,” selgitas volikogu esimees.

Volikogu kaalus asja ja leidis, et Rahumäele hüvitist siiski ei maksta. Otsuse poolt oli vaid Kallas, vastu Peedoson, neli volikogu liiget jäi erapooletuks.

Rahumägi läks juba enne oma 19. juunil esitatud lahkumisavalduse esitamist puhkusele. Siiani on tema käes valla ametiauto ja mobiiltelefon.

Tõsine arutelu käis selle üle, millal peab Rahumägi uuele vallavanemale asjad üle andma. Kuigi Kallas pakkus, et Rahumägi võiks asjad üle anda järgmise nädala jooksul, tõmbas volikogu piiri esmaspäevale, 3. juulile. Uuele vallavanemale Saarele see päev sobis, Rahumäge ei õnnestunud Kallasel istungi ajal telefonitsi kätte saada.

Kübarsepp ütles, et volikogu majanduskomisjonis oli teema arutlusel ning seal oldi seisukohal, et Rahumäel tulnuks auto ja ka valla mobiiltelefon üle anda juba samal päeval, kui ta lahkumisavalduse esitas.

