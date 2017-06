Sadama tänava luksusmaja sai valmis

Lääne Elu

Arvo Tarmula fotod

Haapsalus Sadama 28 kortermaja on valmis ja sel nädalal korraldas omaniku esindaja seal väikese ringkäigu. Kolmekorruselise kümne korteriga luksusmaja arhitekt on Emil Urbel ja omanikud Haapsalu juurtega ettevõtja Veiko Tishler ja Aarto Eipre.

Majas on üheksa üle saja ruutmeetri suurust korterit ja üks alla sajaruudune. Igal korteril on merevaatega rõdu. Maja merepoolses otsas on väike paadisild. Korterite ruutmeetri hind on 2700–3200 eurot. Kaks korterit on müüdud.