Kohus mõistis Alari Luige tingimisi süüdi

Kaire Reiljan

Kohtunik Piia Jaaksoo (keskel) poolt ette loetud kohtuotsust kuulasid prokurör Indrek Kalda (vasakul) ja kohtualuse kaitsja Harry Ots (paremal). Alari Luik tööülesannete tõttu kohtus ei viibinud. Foto Urmas Lauri

Täna kuulutas Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo Haapsalu kohtumajas välja otsuse, millega liigse vägivalla tarvitamises ja võimupiiride ületamises süüdistatavale endisele politseinikule Alari Luigele mõisteti tingimisi vangistus.

Kohus leidis, et tõendamist on leidnud Luige süü võimuliialdustes kannatanu AM suhtes, samuti vägivallateos ja ähvardamises kannatanu KP suhtes. Nende süütegude eest mõistis kohus Luigele 1,6 aasta pikkuse vangistuse 2aastase katseajaga.

Võimuliialdustes kannatanu AS suhtes mõistis kohus Luige õigeks, sest kannatanu ütlused polnud kohtu hinnangul usaldusväärsed. Et ka teiste tõenditega leidnud kinnitust, et Luik oleks ASi suhtes vägivalda kasutanud ja tekitanud selliseid tagajärgi nagu süüdistuses kirjas, otsustas kohus ASi ütlused tervikuna kõrvale jätta.

Kohtuotsus jõustub 15 päeva pärast ning selle ajani on pooltel õigus seda ringkonnakohtus vaidlustada.

Prokurör Indrek Kalda, kes taotles Luigele kaheaastast tingimisi vangistust kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga, ütles pärast otsuse väljakuulutamist, et on otsusega üldiselt rahul. „Luik mõisteti enamikus süüdistustes süüdi ja karistuse määr on ligilähedane sellele, mida ma prokurörina küsisin,” ütles Kalda. Ta lisas, et otsuse edasikaebamise või mittekaebamise üle otsustab ta aga siis, kui on otsuse ka kirjalikult kätte saanud ja selle põhjendustega tutvunud.

Luige kaitsja Harry Ots, kes oli kohtul palunud oma kaitsealuse õigeks mõista, kommentaare ei jaganud.