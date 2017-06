Haapsalu päästjad said Eliitkomando võistlusel alavõidu

Kaire Reiljan

Haapsalu päästekomando meeskond (vasakult): Lauri Reppo, Priit Meijel, meeskonnavanem Risto Koch, Reno Orumaa ja Madis Kabel. Foto erakogu

Haapsalu päästekomando meeskond tuli Väike-Maarjas toimunud päästjate kutsevõistluselt Eliitkomando 2017 koju esikohaga kombineeritud harjutuses, mis oli üks võistluse viiest alast.

Kombineeritud harjutuses tuli päästemeeskondadel näidata oma tegutsemist viiekordse kortermaja pööningu tulekahju korral, olukorras kus pööningu luuk on lukus. Päästjad pidid võtma auto kappidest vajaliku varustuse, moodustama põhiliini hargnemise ja voolikuliini veega täitma, suitsusukelduspaar pidi majja sisenema ning lukustatud pööninguluugi avamiseks tuli üles toimetada ketaslõikur.

Läänemaa päästepealiku Kätlin Poopuu sõnul oli kombineeritud harjutus Läänemaa päästjatele võistluse esimene ala, mistõttu põnevust, kas kolleegid teistest komandodest nende aega löövad, jagus võistluspäeva lõpuni.

Auhinnalise esimese koha sai ka Kätlin Poopuu ise, kes suutis komandopealikest kõige paremini lahendada ennetusalast testi. Tõenäoliselt oli tema puhul abiks see, et enne Läänemaa päästepiirkonna juhiks saamist oli ta Saaremaal just ennetaja.

Eliitkomando võistlusel võisteldakse kokku viiel alal: tulekahju kustutamine, kombineeritud harjutus, vigursõit ja tagalatöö, kodunõustamise läbiviimine ja liiklusavarii lahendamine.

Kümnendat korda peetaval Eliitkomando võistlusel osales tänavu 15 pääsekomandot üle Eesti. Parimaks ostutus tänavu Kehra võistkond, teiseks tuli tiitlikaitsjana võistlustulle läinud Nõmme ning kolmas oli Pärnu-Jaagupi.

Haapsalu komando võistkond, kes osales võistlusel teist korda, oli kokkuvõttes üheksas. Võiskonda kuulusid meeskonnavanem Risto Koch, päästjad Lauri Reppo, Reno Orumaa, Madis Kabel ja Priit Meijel. Mehi juhendas Läänemaa operatiivkorrapidaja Risto Roomet.

Kätlin Poopuu sõnul oli suuremale osale Haapsalu komando võistkonnast Eliitkomando võistlus uus kogemus. Mullusest võistkonnast oli tänavu võistlemas vaid meeskonnavanem Risto Koch ning võistkonna täieõiguslikuks liikmeks oli saanud mullune varuvõistleja Madis Kabel.

Poopuu lisas, et keerulisemaks tegi võistlemise see, et korraldajate poolt oli võistlusel kasutada MAN autot, mida Haapsalus päästekomandos ei ole.