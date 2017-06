Galerii: tantsupeo peaproov (1)

Täna päeval peeti Tallinnas Kalevi staadionil noorte tantsupeo peaproov, avaetendus algab seal samas juba täna kl 19.

XII noorte tantsupeo avaetendusel “Mina jään” toovad Koidu ja Hämariku loo pealtvaatajateni ligikaudu 8500 noort tantsijat ja võimlejat vanuses 7-19 aastat.

Seekordne tantsupidu toetub muistendile Koidust ja Hämarikust, keda kehastavad neli noort peategelast koos Vanaisa rollis üles astuva Ivo Linnaga. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest-põlve edasikandmisest ja vastutusest selle hoidmisel. See on ühtaegu nii tunnustus kui ka vastutus, milleks noored on valmis, kinnitades seda vandega “mina jään”.

“Kokkupuutepunkte on tantsupeo sõnumiga ilmselt igaühel – igal suguvõsal on oma lugu järjepidevusest ja traditsioonide edasiandmisest. Sellega on lihtne suhestuda,” ütles tantsupeo üks ideekavandi autor Meelis Kompus. “See on kindlasti pidu, mis sündinud ajal, kui vajame oma juurtelt taas rohkelt tarkust ja jõudu, et osata hoida ja edasi kanda meie esivanemate tarkust, meie olemise viisi,” kirjeldas tantsupeo pealavastaja Margus Toomla.

Kui suurtel tantsupidudel näeb rohkem rahvusmustritest pärit elemente, siis noortepidudel klassikalisi pilte. Aastaaegade vaheldumise tunnuste kõrval joonistatakse väljakule ka mõned peo logoelemendid – minu juured, minu maa. “Tantsupeo etenduses soovitan eriti tähelepanelikult kuulata just seda, mida laulavad noored peategelased. Maian Kärmas on kirjutanud liigutavad tekstid ja viisi, mis kannab endas väga olulist sõnumit. Kui seda hästi jälgida, siis jõuab tantsupeo ideele pika sammu lähemale,” ütles Margus Toomla.

Tantsupeo pealavastajaks on Margus Toomla, ideekavandi autoriteks on Meelis Kompus, Maian Kärmas, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja

Rasmus Puur ning muusikajuhiks on Kristjan Priks.

XII noorte tantsupeo “Mina jään” kaks järgmist etendust toimuvad homme, 1. juulil kell 13 ja kell 19 Kalevi Keskstaadionil.

Fotod Peeter Langovits