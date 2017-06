Tšaikovski festivalile on müüdud 3500 piletit

Kaie Ilves

Haapsalu linnapea Urmas Sukles (keskel) prognoosib balletietendusele paari tuhandet vaatajat. Arvo Tarmula foto

Haapsalu Tšaikovski festivali kontsertidele ja etendustele oli eile õhtuks müüdud 3500 piletit. eesti Kontserdi meediajuhi Lauri Aava sõnul on piletimüük olnud ootuspärane.

„Vaadates ilma – tõenäoliselt väga paljud siiski vaatavad taevasse ja alles siis otsustavad, kas minna või mitte minna,” ütles Aav.

Vene romansid ja Puškini luule eile kuursaalis oli viimaseni välja müüdud. Hästi on läinud piletimüük ka Tšaikovski esimesele klaverikontserdile homme Haapsalu piiskopilinnuses. Väiksem huvi on ooperi „Jolanta” vastu.

„Eesti publikule ehk tundmatum, aga tõstaksin just „Jolantat” esile – muinasjutuline, mitte väga pikk ja üldse mitte kurb,” ütles Aav.

Jalutuskäigud Jüri Kuuskemaaga Tšaikovski radadel täna, homme ja ülehomme on kõik täis.

Tšaikovski muusika täidab Haapsalu neljaks päevaks. Aava sõnul on kontserdid ja etendused sätitud nii, et oleks mugav jalutada ühelt teisele. Homme võib Tšaikovskiga täita terve õhtu kella neljast peale – kuulata Läänemaa ühisgümnaasiumi aulas Tšaikovski romansse, kõndida sealt linnusesse klaverikontserdile ja edasi viigi äärde balletietendusele, kus ujuvlaval esitavad fragmente „Luikede järvest” Estonia teatri baleriinid.

Lauri Aav ütles, et on ujuvlava oma silmaga üle vaadanud. Tõsi küll, siis oli lava kalda ääres. Etenduse ajaks pukseeritakse see paarikümne meetri kaugusele sanatooriumi Laine vastaskaldast. Baleriinid hakkavad lava proovima täna.

„Kandevõime on varuga, nii et vaevalt seal midagi halba saab juhtuda,” ütles Aav. Probleemiks võib saada niiskus, mis muudab lava libedaks. „Kui tõepoolest peaks sadama lausvihma, siis kolime etenduse koos publikuga Haapsalu kultuurikeskusesse,” ütles Aav.

Balletietendus on tasuta. Haapsalu linnapea Urmas Sukles on prognoosinud, et seda tuleb vaatama vähemalt paar tuhat inimest. Pinke viigi äärde ei tule, etendusele tulijad võivad kaasa võtta teki või toolikese. Kuna lava taha tuleb sirm, siis Sadama tänava poolt kaldalt etendust ei näe. Ka ilma sirmita oleks lava nii kaugel, et tantsijad ei paistaks.

Kokku antakse Tšaikovski festivalil üheksa kontserti ja etendust kuursaalis, Jaani kirikus, Läänemaa ühisgümnaasiumis, Haapsalu piiskopilinnuses, kultuurikeskuses ja toomkirikus ning promenaadi kõlakojas.