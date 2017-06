Taeblas peeti suvevolle sarja neljas osavõistlus

Toimetanud Urmas Lauri

OÜ Bellfire auhindadele peetud suvevolle neljandal etapil Taeblas osales seitse meeste ja seitse naiste võistkonda. Võitjateks mängisid endid Maanus Jõevee, Martin Loorits, Marko Õunas, Marko Olenko ning Heliko Nukki, Tiia Laidinen ja Maili Jaaska, teatas spordiklubi Taebla Sport.

Sellest hooajast peasponsor Coolbeti nime kandva vollesarja eripäraks on see, et võistkonnad moodustatakse igal turniiril kohapeal enne võistluste algust. Võistkonnad reeglina on neljaliikmelised, kuid lähtuvalt osavõtjate arvust erandkorras võivad olla ka kolmeliikmelised.

Kokku on sellel aastal võistlussarjas kaheksa etappi. Mängitakse teisipäeva õhtuti ja lisaks Taeblale veel kaheksateistkümnes mängupaigas üle Eesti.

Nelja etapi järel juhivad Taeblas sarja naistest Heliko Nukki ja Maili Jaaska ning meeste liider on Madis Jõgisalu. Perekondade arvestuses on edukaimad Maanus, Marten ja Mai-Roos Jõevee. Eeloleval teisipäeval algusega 18.00 peetakse Taebla gümnaasiumi võrkpalliväljakutel suvevolle viies etapp. Auhinnalaua katab Linnamäe Lihatööstus.

Fotod: Enn Kerge