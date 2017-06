Saaremaale sõitjad peavad suvel aega varuma

Urmas Lauri

Risti–Virtsu maantee kahel remondilõigul tööd sujuvad ning kui ilm lubab, saavad nii Koluvere–Üdruma kui ka Kõmsi–Virtsu lõik valmis lubatud ajaks.

Terve suve peavad Saaremaa parvlaevale ruttajad aga arvestama, et kohalejõudmiseks tuleb varuda aega, sest remondilõikudel on kiiruspiirangud ning vajadusel reguleerivad liiklust foorid või liikluskorraldajad.

„Mõlemal lõigul on ehitaja töödega graafikus,” kinnitas maanteeameti Lääne regiooni projektijuht Urmas Robam.

Teetööd on kahel objektil erinevad, sest Koluvere–Üdruma lõigul tehakse teekatte taastusremont, Kõmsi–Virtsu lõik aga rekonstrueeritakse täiesti. Liikluspiiranguid on mõlemal objektil.

Robam selgitas, et taastusremondi ajal freesitakse praegune kate tasaseks, seejärel paigaldatakse tasanduskiht ja uus asfaltkate ning taastatakse liikluskorraldus.

Tasandusfrees hööveldab Koluvere–Üdruma lõigul maha ebatasasused ning korrigeerib katendi kaldeid. „Naljaga pooleks on freesil vaja vaid juhti, kes otse sõidaks, frees teab ise, kus ja kui palju peab ta katet maha hööveldama,” selgitas Robam. Nüüdisaegsed teedemasinad liiguvad elekrontahhomeetri juhtimisel ning andmed saavad nad otse pardaraali sisestatud 3D projektist. Kõik höövlid, buldooserid, ekskavaatorid ja muud riistad liiguvad ehitusobjektil projekti järgi.

Suurem ja aeganõudmam töö on käsil Kõmsi–Virtsu teelõigul. Seal freesitakse asfaldikiht maha, seejärel purustatakse tuhkstabiliseeritud aluskiht ja silutakse. Robami sõnul on Virtsu lõigul eriliselt tugev põlevkivituhaga stabiliseeritud aluskiht, meenutab suisa betooni ning lahtimurtud tükkide peenestamine tapprulliga on aeganõudev.

Peenestatud ja silutud kihile veetakse killustikust tasanduskiht ning seejärel tehakse nn kompleksstabiliseeritud aluskiht. See tähendab, et võetakse pool osa vana freesipuru ja lisatakse pool osa killustikku, seejärel lisatakse näpuotsaga tsementi ja bituumenit. „Killustiku ja freesipuru freesiga segamisel laotatakse tsement ning pihustatakse sisse vahtbituumenit,” kirjeldas Robam selle sajandi tehnoloogiat.

Kompleksstabiliseeritud alusele paigaldatakse kahekihiline asfaltbetoonist kate. Osalist laiendatakse ristmikke Kõmsil, rajades vasakpöörde võimalused Kõmsi ja Pivarootsi sõidusuunas.

Remont on läinud mõlemal objektil eriliste viperusteta. Robami sõnul pole teedemehi küll sõimatud, kuid on kurdetud, et ei jõua õigeks ajaks laeva peale. „Muid probleeme pole, kuid esmaspäeval sadas kõvasti ning Virtsu lõigul kippus alus, millest Saaremaalt tulnud autod pidid üle sõitma, käest minema,” nentis Robam.

„Kuna riigiteel nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare on tänavu suvel kaks ehitus- või remondiobjekti, palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega, sest mõlema objekti läbimisel võib summaarne ajakaotus ulatuda kuni 20 minutini,” soovitas Urmas Robam sel teel liiklejail aega varuda.

10,5 kilomeetri pikkuse Koluvere–Üdruma lõigu taastusremont peab lõppema 17. augustiks ja Kõmsi–Virtsu 8,7 kilomeetri pikkuse teelõigu rekonstrueerimine 5. novembriks.

Koluvere–Üdruma lõigu teekatte taastusremont

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare lõigul 11,062 – 21,435 km

Tööde lõpp 17. august

Projekti maksumus 1,42 mln eurot

Tööde teostaja Viamer Grupp OÜ

Kõmsi–Virtsu lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare lõigul 56,3–65,0 km

Tööde lõpp 5. november

Projekti maksumus 4,2 mln eurot

Tööde teostaja TREV-2 Grupp AS

Fotod: Urmas Lauri