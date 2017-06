Lääne prefektuuris on homme avatud ka need teenindussaalid, mis tavaliselt reedeti kinni

1. juuliks tuleb uuendada enne 2014. aasta oktoobri keskpaika välja antud ID-kaartide sertifikaadid, et tagada dokumentide turvalisus.

Suur hulk inimesi on sertifikaate uuendama asunud sel nädalal, mistõttu on järjekorrad PPA teenidussaalides pikad. Tuletame meelde, et sertifikaate on võimalik ka kauguunedada oma arvutis veebilehel ja seda võimalust tasuks kindlasti kasutada.

Paraku võib aga süsteemis tekkida tõrge, kui suur hulk inimesi proovivad sertifikaate uuendada ühel ajal ning toimingut ei saa lõpetada. Soovitame siiski 10-15 minuti pärast uuesti proovida. Kui see ei peaks ka siis õnnestuma ja rakendus palub pöörduda PPA teenindusse, siis selle tarbeks on Lääne prefektuuris homme avatud ka kõik need teenindussaalid, mis tavapäraselt reedeti kinni on.

Kes pöördub teenindusse aga korduva ID-kaardi taotlemiseks, siis ka seda saab teha mugavalt ja kiiresti e-taotluskeskkonnas ja vältida niimoodi pikki järjekordi. Otselink taotluskeskkonda on politsei kodulehel.

