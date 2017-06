Detailplaneeringu algatamine

Haapsalu linnavalitsuse 21.06.2017 korraldusega nr 382 algatati Haapsalus Vee tn 10 krundi detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav ala suurusega 7209 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal Krahviaias.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt (muudetakse lubatud hoonete arvu) ärikrundil kehtivat ehitusõigust, et püstitada olemasoleva tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone ja teenindushoone, varjualune, parkimiskohad. Planeeringuga määratakse krundile ehitus- ja hoonestustingimused.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas Haapsalu üldplaneeringuga.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

